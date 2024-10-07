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«Газпромнефть-СМ» поддержала крупнейший в России забег по природному рельефу

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» присоединились к Всероссийскому забегу по пересеченной местности «Trail».

Поддержка одного из крупнейших трейловых забегов России – часть комплексной программы компании, направленной на продвижение физической культуры и спорта как основы здоровья и создание условий для повышения качества жизни сотрудников.

Легкоатлетический забег состоялся в Москве на территории спортивного комплекса «Альфа-Битца». Участие в мероприятии приняли специалисты всех производственных площадок компании. Трейл проходил на двух дистанциях – 5 и 10 километров, которые включали рельефные маршруты с резкой сменой ландшафтов и естественными препятствиями. Перед стартом врачи медицинской службы провели обязательный осмотр каждого участника забега.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» сформировала экосистему здорового образа жизни для сотрудников и постоянно совершенствует ее возможности. Наши специалисты регулярно присоединяются к масштабным спортивным акциям по всей стране. Среди них «Лыжня России», «Забег.РФ», Сибирский международный марафон и многие другие. Кроме того, мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого».

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«За рулем»
Фото:Мария Никитина
Количество просмотров 11
07.10.2024
Фото:Мария Никитина
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