В Китае активно работают над беспилотниками, пытаясь обогнать Теслу

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Внедорожник Fang Cheng Bao (FCB) Bao 5 от BYD получил лидар от Huawei

6 октября китайский блогер поделился шпионским снимком нового внедорожника Fang Cheng Bao (FCB) Bao 5 от BYD. Общий вид автомобиля несильно изменился по сравнению с текущей моделью, а самым заметным отличием является лидар на крыше.

Этот новый FCB Bao 5 может быть оснащен системой Huawei ADS 3.0 (Advanced Driving System).

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Fang Cheng Bao (FCB) Bao 5 от BYD
Fang Cheng Bao (FCB) Bao 5 от BYD

Напомним, лидар это сенсор, который с помощью лазерного луча обнаруживает объекты в окружающей среде и определяет расстояние до них. Используется в беспилотном транспорте для распознавания объектов на дороге.

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27 августа BYD официально объявила, что ее бренд FCB будет сотрудничать с интеллектуальным брендом вождения Qiankun от Huawei, и первой моделью, которая примет эту технологию, станет внедорожник FCB Bao 8.

Генеральный директор BYD Ван Чуаньфу считает интеллектуальное вождение важнейшим направлением развития в настоящее время.

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Для справки, текущая серия FCB Bao 5 в продаже имеет ценовой диапазон 239 800–302 800 юаней (3,2-4 млн рублей).

Первый продукт бренда FCB Bao 5 был запущен в ноябре 2023 года. В сентябре было продано 5422 Bao 5, в результате чего его совокупные продажи достигли 36 135 единиц.

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Источник, фото: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 14
12.10.2024
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