Кроссовер из топ-3 на рынке России можно купить с дисконтом почти до ₽400 тысяч

Дилеры обновили прайс-листы на Exeed LX — кроссовер стал доступнее на ₽370 000

Спустя пять месяцев после дебюта на рынке России новый Exeed LX с передним приводом стал доступнее на 370 тыс. рублей в «средней» версии Premium. Это выяснили эксперты в ходе мониторинга цен.

Exeed LX

Цены и на другие комплектации нового LX тоже изменились, в частности, стоимость полноприводной версии Prestige выросла на 25 тыс. рублей, а в комплектации Premium AWD наоборот – автомобиль подешевел на 410 тыс. руб. В настоящее время LX в комплектации Premium с передним приводом доступен за 3,2 млн. рублей. Полноприводный вариант обойдется немного дороже – 3,795 млн. рублей (Prestige) и 3,58 млн. рублей (Premium).

Интерьер Exeed LX

Цены модификаций на старте продаж в РФ составляли 3,57 млн. рублей, 3,7 млн. рублей и 3,99 млн. рублей соответственно. К тому же у Exeed LX появилась более доступная комплектация Business, цена которой стартует от 3,09 млн. рублей.

Напомним, Exeed LX является самой доступной моделью в линейке премиального бренда Exeed в России. По итогам конца лета 2024 года автомобиль вошел в топ-3 самых продаваемых в ценовом сегменте от трех до пяти миллионов рублей.

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Источник: autonews.ru