Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

В Сети появились кадры с места ДТП с погибшими на автотрассе М-2 в Подмосковье

В Сети появились видеокадры с места массового дорожно-транспортного происшествия на 103-м километре автотрассы М-2. Видео обнародовало Управление МВД по Московской области.

На кадрах видны последствия аварии после того, как самосвал снес несколько автомобилей. Видеоряд содержит разбросанные по всей дороге обломки машин. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.

Напомним, ранее стало известно, что в аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще троих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи после того, как спасатели вытащили их из искореженных машин.

Позднее представители Минздрава региона уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – имеют повреждения средней степени тяжести.

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Источник: t.me/gumvd50