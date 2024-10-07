#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
7 октября
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
В Сети появились кадры с места ДТП с погибшими...
Отечественный электрокар Атом
7 октября
Новая марка электромобиля готовится покорить глобальный авторынок
Отечественный электрокар Атом будут поставлять...
Что плохо работает в этих популярных внедорожниках? Ответ владельцев!
7 октября
Что плохо работает в этих популярных внедорожниках? Ответ владельцев!
Автостат: владельцы внедорожников Tank часто...

Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

В Сети появились кадры с места ДТП с погибшими на автотрассе М-2 в Подмосковье

В Сети появились видеокадры с места массового дорожно-транспортного происшествия на 103-м километре автотрассы М-2. Видео обнародовало Управление МВД по Московской области.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На кадрах видны последствия аварии после того, как самосвал снес несколько автомобилей. Видеоряд содержит разбросанные по всей дороге обломки машин. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.


Рекомендуем
«Японец» и «немец» за 2,4 млн и еще две новинки параимпорта

Напомним, ранее стало известно, что в аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще троих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи после того, как спасатели вытащили их из искореженных машин.

Позднее представители Минздрава региона уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – имеют повреждения средней степени тяжести.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: t.me/gumvd50

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:МВД Медиа
07.10.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0