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На видео показали редчайший тягач Урал-6464

Блогер рассказал, что стало с эффектным магистральным тягачом Урал-6464 2005 года

Новое поколение наших читателей запросто может не знать, что был такой проект – седельный тягач капотной компоновки Урал-6464. А ведь эта была интересная попытка миасского завода выйти на рынок дорожных машин. Новый проект предприятие представило на Международной автомобильной выставке в Москве в 2005 году.

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Тягач предназначался для работы на длинных дистанциях в составе автопоездов полной массой до 63 тонн. А потому прототип оснастили турбодизелем ЯМЗ объемом 14,8 л и мощностью 400 л.с. В паре с ним работала 9-ступенчатая МКП производства компании «Автодизель» – проверенная серийная механика с четырьмя пониженными.

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Тягач имел колесную формулу 6х4, сзади стояли китайские ведущие мосты FAW с бортовыми редукторами и блокировками дифференциала. Ну а главной особенностью была новая кабина с двумя спальными местами и пневмоподвесками обоих сидений. Крыша позволяла стоять в полный рост, а комплектация была богатой даже по сегодняшним дням. Что же с ним стало?

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
12.10.2024
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