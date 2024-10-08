В Москве завершил работу сезонный маршрут №390

Пассажиры воспользовались сезонным маршрутом автобуса №390 более 437 тысяч раз

Завершил работу сезонный маршрут №390. Автобусы возили пассажиров от метро «Полежаевская» до пляжа «Серебряный Бор».

С 28 апреля им воспользовались более 437 тыс. раз.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сезонный маршрут №390 пользуется большой популярностью у москвичей. Благодаря ему горожане могут с комфортом добираться до мест пляжного отдыха. В этом году маршрут работал дольше, чем обычно, так как мы запустили его на несколько дней раньше. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, как поручил Мэр Москвы Сергея Собянин.

В 2016 году столица перевела коммерческих перевозчиков на госконтракты. С того момента старые и нелегальные маршрутные такси ушли в прошлое.

Коммерческие перевозчики соответствуют высоким стандартам Московского транспорта, в них комфортно ездить маломобильным пассажирам, а также с детскими колясками и велосипедами.

Современный парк коммерческих перевозчиков — это:

умное освещение, низкий пол, откидные аппарели и климат-контроль

яркие медиаэкраны с полезной информацией

зарядки для гаджетов.

В более чем 1100 коммерческих автобусах действуют все способы оплаты проезда, пассажирские сервисы и льготы. Пересадки между всеми маршрутами наземного транспорта остаются бесплатными.