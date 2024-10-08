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Новые ГАЗель и Садко Next покорили крутым дизайном — первые фото

На форуме в Петербурге дебютировали мобильные мастерские на базе ГАЗели и Садко Next

Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» презентовала на газовом форуме в Петербурге первые экземпляры новых спецавтомобилей - это мобильная мастерская для газовых служб на базе ГАЗели и Садко Next.

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Отмечается, что ГАЗель получила модернизированную переднюю оптику, подсвеченный логотип ГАЗ, а также обновленные бампер и решетку радиатора. Что касается Садко Next, то у него тоже обновлена передняя часть. Грузовой автомобиль получил новую светотехнику, а дизайн решетки радиатора приобрел более угловатые формы, и она оформлена в цвет кузова.

ГАЗ Садко Next
ГАЗ Садко Next

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Напомним, продажи полноприводного ГАЗ Соболь нового поколения NN начались в России недавно. Новый Соболь получил турбодизельный мотор объемом 2,5 литра и мощностью 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 420 Нм. Он сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автомобиль имеет блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов, есть возможность жесткого подключения передней оси и понижающий ряд в трансмиссии.

ГАЗ ГАЗель
ГАЗ ГАЗель
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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / kanal_mashina
Количество просмотров 20
08.10.2024
Фото:Telegram / kanal_mashina
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