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Разработки «Газпромнефть-СМ» помогли одержать победу в гонках на выносливость

Моторные масла «Газпромнефть – смазочные материалы» помогли одержать победу в гонках на выносливость.

Спортивный автомобиль команды G-Drive SMP Racing первым пересек финишную черту 4-часового марафона. На протяжении всей дистанции надежность работы болида обеспечивало высокотехнологичное моторное масло G-Energy 15W-50.


На старт гонки в финальном этапе Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс вышли 15 экипажей, объединивших свыше 30 пилотов. Болид победителей успешно преодолел более 530 километров. Испытанные на гоночной трассе смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» сохранили свои моющие и защитные свойства. Анализ проб после заезда показал стабильность всех ключевых характеристик масла, что гарантировало надежную работу мотора в условиях многократных перегрузок и высоких температур.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» активно поддерживает автоспорт: разработки компании прошли сотни дополнительных проверок на маршрутах крупнейших состязаний страны. Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов».

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«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 12
08.10.2024
Фото:Дмитрий Верхоробин
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