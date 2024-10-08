Разработки «Газпромнефть-СМ» помогли одержать победу в гонках на выносливость

Моторные масла «Газпромнефть – смазочные материалы» помогли одержать победу в гонках на выносливость.

Спортивный автомобиль команды G-Drive SMP Racing первым пересек финишную черту 4-часового марафона. На протяжении всей дистанции надежность работы болида обеспечивало высокотехнологичное моторное масло G-Energy 15W-50.

На старт гонки в финальном этапе Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс вышли 15 экипажей, объединивших свыше 30 пилотов. Болид победителей успешно преодолел более 530 километров. Испытанные на гоночной трассе смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» сохранили свои моющие и защитные свойства. Анализ проб после заезда показал стабильность всех ключевых характеристик масла, что гарантировало надежную работу мотора в условиях многократных перегрузок и высоких температур.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»: