Автовладельцы не спешат расставаться со «свежими» авто с пробегом

Продажи машин с небольшим пробегом в РФ снизились в 2024 году на 25%

Наибольшая доля перепродаж (60% от общего числа) относится к автомобилям старше 12 лет, показало исследование банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

С 1 до 3 лет

Согласно данным исследования, сегмент относительно «новых» машин (1-3 года) показал 25%-ное снижение на вторичном рынке – с 188,4 тыс. автомобилей в прошлом году до 141,3 тыс. в этом. Доля этого сегмента сократилась на 1 процентный пункт и составила 3%. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada с 46,8 тыс. единиц, за ней расположились китайские бренды: Chery (11,3 тыс. единиц), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.). Корейский бренд Kia занял пятую строчку с 6,6 тыс. автомобилей.

С 6 до 9 лет

В то же время наблюдается рост перепродаж автомобилей в возрасте 6-9 лет. За восемь месяцев прирост составил 9% в годовом сравнении – с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. единиц, а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 процентных пункта, достигнув 18%.

Одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более «свежие» автомобили, основная доля которых приходится на легковые машины в возрасте от 10 лет и старше. Всего за восемь месяцев в России было реализовано около 3 млн таких автомобилей.

Почему вырос срок владения?

Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что срок владения автомобилем за последнее время увеличился до 5-6 лет. Он объяснил, что этот тренд сложился, в основном, в условиях высоких цен на новые автомобили. По его словам, покупка нового автомобиля становится дорогим удовольствием, и люди не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством.

Тренд на увеличение срока владения автомобилем подтверждается также сокращением продаж в группе автомобилей в возрасте 4-5 лет. За восемь месяцев было продано 274,4 тыс. таких автомобилей, что на 28% меньше, чем годом ранее (382,7 тыс. единиц). А в сегменте автомобилей с пробегом возрастом 10-12 лет доля снизилась до 13%, тогда как среди самых возрастных автомобилей, старше 12 лет, она выросла на 5 процентных пунктов и составила 60%.