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Топ-10 кроссоверов, с которыми не будет проблем: Audi Q2 и Suzuki Vitara — в списке

Mini Countryman возглавил рейтинг самых беспроблемных кроссоверов на вторичке

Mini Countryman 2017-2024 годов выпуска признан самым надежным компактным кроссовером с пробегом. Этот статус ему присвоили эксперты ресурса Whatcar.com и страховой компании MotorEasy по итогам проведенного совместного исследования.

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В ходе опроса владельцев Mini Countryman выяснилось, что за все время их эксплуатации с кроссовером не возникло никаких серьезных проблем. Были незначительные неисправности, но для их устранения достаточно было посетить автосервис.

На втором месте рейтинга самых надежных подержанных кроссоверов расположился немецкий Audi Q2 текущего поколения. Производство этой модели началось в 2016 году, и он до сих пор сходит с конвейера. «Слабым звеном» эксперты назвали двигатель кроссовера, но на его ремонт потребуется не больше недели.

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Замыкает топ-3 гибридный Hyundai Kona – эту модель критикуют только за электрику и мультимедиа, затем в списке идет Dacia Duster второго поколения. Он тоже вызывает нарекания владельцев в части выхода из строя электрики, на ремонт которой требуется больше времени, чем у Hyundai Kona.

Также в список самых беспроблемных компактных кроссоверов вошли Volkswagen T-Roc, Suzuki Vitara, Honda HR-V предыдущего поколения.

Mini Countryman
Audi Q2
Hyundai Kona
Dacia Duster
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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | MINI | Audi | Hyundai | Dacia
Количество просмотров 10
09.10.2024
Фото:Depositphotos | MINI | Audi | Hyundai | Dacia
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