6,5 тысяч столичных водителей смогли избежать эвакуации авто

Максим Ликсутов: за 9 месяцев 6,5 тыс. авто в Москве избежали эвакуации

В Москве, если вы видите, что ваш автомобиль эвакуируют, не волнуйтесь — его можно забрать на месте. Но сделать это можно только до начала движения эвакуатора.

За 9 месяцев этого года 6,5 тыс. водителей смогли избежать эвакуации авто в Москве, нарушители получили только штраф за парковку в неположенном месте.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Если вы пришли на место, где припарковались и видите, что ваше авто эвакуируют, покажите документы на машину.

Тогда инспектор МАДИ составит протокол об административном правонарушении. И вы получите только штраф за неправильную парковку.

Но лучше заранее планируйте маршрут и выбирайте место для стоянки, чтобы не нарушать ПДД.

Задержать машину могут под знаком 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Их устанавливают в Москве там, где стоящие авто могут создать заторы и даже аварии. Они загораживают обзор, светофоры и знаки.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

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Источник: Дептранс Москвы