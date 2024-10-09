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Lada Aura была рассчитана на чиновников и таксистов, но привлекла и частных клиентов

Дмитрий Костромин из АВТОВАЗа рассказал, как будет развиваться проект Lada Aura

Вице-президент АВТОВАЗа Дмитрий Костромин рассказал о развитии проекта Lada Aura, подчеркнув его значимость для компании как имиджевого.

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Он отметил, что этот автомобиль представляет собой выход в новый класс, и изначально Ауру сравнивали с Toyota Camry, но теперь аналогом скорее является Hongqi H5. Костромин акцентировал внимание коллег на большом пространстве для ног на заднем ряду.

Lada Aura
Lada Aura

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Lada Aura создавалась с расчетом на чиновников и таксистов, однако она также привлекла интерес частных клиентов, что делает ее универсальным автомобилем.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы учесть пожелания пользователей, проходивших тестирование. В следующем году планируются различные версии задних сидений, включая электрические. Ожидаемая цена Lada Aura составит от 2,6 млн рублей.

Костромин также поделился намерением сменить свою Vesta на Aura, подчеркивая универсальность автомобиля, который подойдет и для семейных людей.

Специалисты работают над дополнительными опциями для заднего ряда, такими как держатель для планшета, чтобы сделать автомобиль более удобным.

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Недавно команда тестировала машину на трассе М-12, и многие прохожие интересовались, что это за автомобиль и когда его можно будет приобрести. Теперь стало очевидно, что частные клиенты также заинтересованы в этой модели, и нет смысла ограничивать их выбор.

Бизнес-седан Lada Аура – это растянутая на 250 мм Веста, вся прибавка пришлась на заднюю часть салона. У модели улучшена звукоизоляция, есть выдвижной подлокотник, отделка из натуральной кожи и аудиосистема премиум-класса. Lada Aura будет комплектоваться двигателем объемом 1,8 л, мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 8
09.10.2024
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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