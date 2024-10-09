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Водителям рассказали, почему перед продажей авто нужно снять с него пленку

Эксперт Губанов объяснил, почему пленка на кузове снижает стоимость авто до 20%

Защитная или декоративная пленка на автомобиле может снизить его цену при продаже в среднем на 20%. Об этом рассказал директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.

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«Часто продавец уверен, что его машина стоит дороже, чем в среднем по рынку, потому что имеет необычный вид. Выясняется, что в глазах большинства покупателей цветная или фактурная пленка по кругу – это огромный минус. Без скидки в 15-20% такой автомобиль вряд ли найдет себе следующего владельца», – констатирует эксперт.

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Дело в том, что во время осмотра автомобиля покупатель не сможет оценить реальное состояние кузова, объясняет Губанов. К тому же, у эксперта-оценщика тоже возникнут проблемы с выдачей заключения – визуальный осмотр ничего не даст, а толщиномер будет показывать значения сильно выше заводских. При таких условиях сказать однозначно – подвергался ли кузов автомобиля покраске или нет, очень сложно, подчеркивает Губанов.

Лучше перед продажей аккуратно снять пленку и отполировать кузов, тогда машина приобретет первоначальный вид. А продажа машины в пленке может затянуться на неопределенный срок, резюмировал эксперт.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
09.10.2024
Фото:freepik / freepik
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