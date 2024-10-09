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Дилер «Рольф» заявил о создании собственного бренда автомобилей

Умар Кремлев: мы планируем создание своего бренда автомобиля «Рольф»

Автомобильный дилер «Рольф» в ближайшее время откроет новые дилерские центры в 13 городах России, сообщил владелец компании Умар Кремлев.

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На пресс-конференции, посвященной обновленной стратегии развития, он рассказал о планах компании и отметил, что ведется диалог с Центральной Азией о выходе на этот рынок.

Кремлев добавил, что «Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд, что уже обсуждается с несколькими компаниями.

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«Мы сейчас выбираем площадку либо саму, готовую, где [нужно] реконструкцию провести производства, либо новую построить. В любом случае, в наших планах в 2026-2027 году уже запустить», - сказал он.

Сборку автомобиля планируется осуществлять на производственной базе холдинга в Серпухове, начать планируют с седана, производство собирают вести по полному циклу.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Собирать машины по DKD-методу можно даже на стапелях. Но полноценное производство в общепринятом понимании – это, как минимум, сварка и окраска.

Даже сварка в главном кондукторе из крупных компонентов (из Китая) и последующая проварка по всем точкам – это все равно полноценное сварочное производство, с роботами или без.

Окраска – это вообще морока. Ни оборудования такого в стране нет, ни готового производства в Серпухове.

И с какими «нашими специалистами» можно сделать собственный автомобиль?

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Умар Кремлев и не скрывает, что Рольф работает с китайскими компаниями. Но уверяет, что переклеивать шильдики не будут. А будут создавать производственный кластер по выпуску автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Велосипеды обещают уже в 2025 году. Что ж, дело хорошее. Посмотрим. А там и автомобили сразу поедут.

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Источники: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Фото:Антон Ваганов/ТАСС
Количество просмотров 6
09.10.2024
Фото:Антон Ваганов/ТАСС
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