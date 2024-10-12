#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Equinox EV
12 октября
Двери открываются на ходу: GM отзывает электрокары Chevrolet из-за вопиющей проблемы
Электромобили Chevrolet были отозваны из-за...
Интерьер Jeep Grand Wagoneer L
12 октября
Самый крупный внедорожник Jeep привезли в Россию по удивительной цене
Российский дилер привез в страну Jeep Grand...
Robovan
12 октября
Маск: новые беспилотники Tesla будут в 10-20 раз безопаснее управляемых авто
Илон Маск показал роботизированное такси...

Chery Fulwin A9: гибридный седан с запасом хода только на электричестве до 200 км

Новый гибридный седан Chery Fulwin A9 пойдет в серию в начале 2025 года

Chery анонсировала гибридный седан Fulwin A9, запуск которого намечен на начало 2025 года

8 октября компания Chery представила изображения своего будущего гибридного седана Fulwin A9, который будет доступен в девяти цветах. Ожидается, что серийная версия Fulwin A9 поступит в продажу в начале 2025 года.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9

Fulwin, известный в Китае под названием Fengyun, является новой серией энергетических автомобилей от Chery. С момента запуска в конце 2023 года выпущено уже четыре модели, включая T10, T9, T6 и A8.

Deбют Fulwin A9 состоялся в сентябре 2023 года, и автомобиль уже был представлен на нескольких автосалонах в Китае. Ожидается, что его начальная цена составит около 250 000 юаней (35 400 долларов США). Автомобиль будет оснащен системой помощи водителю L3+.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Экстерьер Fulwin A9 отличается закрытой передней частью со светодиодными элементами и сквозными задними фонарями, подчеркивающими его спортивный стиль. Питание обеспечивает гибридная система Chery Kunpeng C-DM с двигателем 1,5T и электродвигателями. Чистый электрический запас хода составляет 200 км, а полный — 1400 км (по стандарту CLTC).

Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 10
12.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0