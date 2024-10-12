Chery Fulwin A9: гибридный седан с запасом хода только на электричестве до 200 км

Новый гибридный седан Chery Fulwin A9 пойдет в серию в начале 2025 года

Chery анонсировала гибридный седан Fulwin A9, запуск которого намечен на начало 2025 года

8 октября компания Chery представила изображения своего будущего гибридного седана Fulwin A9, который будет доступен в девяти цветах. Ожидается, что серийная версия Fulwin A9 поступит в продажу в начале 2025 года.

Chery Fulwin A9

Fulwin, известный в Китае под названием Fengyun, является новой серией энергетических автомобилей от Chery. С момента запуска в конце 2023 года выпущено уже четыре модели, включая T10, T9, T6 и A8.

Deбют Fulwin A9 состоялся в сентябре 2023 года, и автомобиль уже был представлен на нескольких автосалонах в Китае. Ожидается, что его начальная цена составит около 250 000 юаней (35 400 долларов США). Автомобиль будет оснащен системой помощи водителю L3+.

Экстерьер Fulwin A9 отличается закрытой передней частью со светодиодными элементами и сквозными задними фонарями, подчеркивающими его спортивный стиль. Питание обеспечивает гибридная система Chery Kunpeng C-DM с двигателем 1,5T и электродвигателями. Чистый электрический запас хода составляет 200 км, а полный — 1400 км (по стандарту CLTC).

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Источник: СarNewsChina