Команда LADA Sport ROSNEFT подвела итоги гоночного сезона

LADA Sport ROSNEFT: три чемпионских титула в трех дисциплинах автоспорта

Одна из самых титулованных команд страны, LADA Sport ROSNEFT подвела итоги сезона 2024 года. В трех дисциплинах автоспорта завоеваны важные победы и чемпионские титулы. Рецептом этих побед стали не только профессионализм команды, но и некоторые инновационные решения, применяемые на всех ее гоночных автомобилях.

Суперрезультат в «Супер-Продакшн»

Традиционно самое большое присутствие LADA Sport ROSNEFT имеет в Российской серии кольцевых гонок. В этом году на старт 7 этапов, проходящих на 6 автодромах страны, вышли 4 турбо-автомобиля LADA Vesta, представленные в 2 классах соревнований.

Обладателем Кубка России в классе «Супер-Продакшн» стал многолетний лидер команды, 16-кратный чемпион страны Кирилл Ладыгин. По ходу этого сезона он 4 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Ну а LADA Sport ROSNEFT в третий раз подряд завоевала главный командный трофей соревнований.

В погоне за «Белым тигром»

Главное испытание года для рейдовой команды LADA Sport ROSNEFT – международное ралли «Шелковый путь». В этом году гонка прошла по территории сразу двух стран – России и Монголии. А общее количество километров дистанции, которую предстояло преодолеть участникам соревнований, перевалило за 5000 км.

В этом году на старт марафона команда вывела два автомобиля LADA Niva Sport T2. По техническим требованиям эти машины не сильно отличаются от своих серийных аналогов. Однако, в этом сезоне экипажам LADA Sport ROSNEFT удалось решить главную задачу. По итогам 11 соревновательных дней Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев смогли стать победителями гонки в категории Open и забрать главный трофей «Шелкового пути» - «Белого тигра».

Дорогу молодым

Воспитание нового поколения профессиональных гонщиков – одна из главных задач картинговой команды LADA Sport ROSNEFT Junior. Эта программа уже доказала свою эффективность. На сегодняшний день в составе взрослой, кольцевой команды, выступают сразу 3 пилота, которые уже становились чемпионами в составе молодежного коллектива.

В 2024 году в составе картинговой команды LADA Sport ROSNEFT Junior на старт выходили 6 спортсменов в возрасте от 10 лет. А сама команда в сложнейшей борьбе в третий раз подряд завоевала звание Чемпионов России.

Не только ради результатов

LADA Sport ROSNEFT – команда, объединившая на гоночных трассах усилия двух крупнейших брендов, АО «АВТОВАЗ» и нефтяной компании «Роснефть». Это сотрудничество имеет под собой не только спортивные задачи. В жестких условиях автоспорта создаются и испытываются инновационные продукты, которые потом становятся доступными для всех автомобилистов страны. Так, некоторые технические решения, зарекомендовавшие себя на гоночных LADA Vesta, впоследствии стали серийно применяться в автомобилях LADA Vesta Sport.

Топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing от нефтяной компании «Роснефть» также изначально разрабатывались для нужд гоночной команды. В течение сезона испытывались сначала в лабораториях и на специальных стендах, а потом и в условиях реальных соревнований. Сейчас эти продукты, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, применяются во всех гоночных автомобилях LADA Sport ROSNEFT. Будь то идеальная кольцевая трасса или высокогорный спецучасток «Шелкового пути», топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing позволяют пилоту реализовать весь потенциал автомобиля и уверенно довезти его до победного финиша.

Сегодня технологии победителей доступны всем водителям нашей страны. Приобрести топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на всех АЗС «Роснефть».

Реклама|АО "АВТОВАЗ", ИНН 6320002223|erid F7NfYUJCUneP2zntMAbC