Мотоциклы марки Regulmoto возглавили рейтинг самых продаваемых в России

Автостат: продажи мотоциклов в России бьют рекорды – рост за год почти 60%

Мотоцикл итальянской марки Regulmoto возглавил рейтинг самых продаваемых в России. На долю этой марки пришлось 6803 проданных экземпляра с начала 2024 года. Такой статистикой поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным агентства, в период с января по сентябрь текущего года в России реализовано 39 218 новых мотоциклов – этот показатель на 58% превышает аналогичный 2023 года.

Более половины (51,4%) реализованных за указанный период новых мотоциклов пришлось на пять марок. Возглавляет рейтинг Regulmoto с показателем 6803 проданных экземпляра. В тройку лидеров вошли Racer (4254 шт.) и Motoland (3776 шт.). Порог в две тысячи реализованных с января по сентябрь мотоциклов преодолели Bajaj и Voge (2785 и 2559 шт. соответственно).

Что касается конкретных моделей, то первенство у мотоцикла Racer RC300 – 1978 единиц. Продажами в одну тысячу отметились также еще четыре модели: Regulmoto Sport (1647 шт.), Racer RC250 (1561 шт.), Motoland XL250 (1497 шт.) и Motoland XF300 (1257 шт.).

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Источник: Автостат