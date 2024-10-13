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Из Формулы 1 пропал сэйфти-кар, и вот почему

Алонсо рассказал, почему автомобиль безопасности в Ф-1 перестал выезжать на трассу

После последнего этапа Формулы 1 многие зрители и комментаторы обратили внимание на беспрецедентный факт: уже в течение девяти Гран-при автомобиль безопасности под управлением прославленного Берта Майландера не появлялся на трассе. Потому что работы для него нет – серьезных коллизий, требующих приостановки соревнования в гоночном темпе, за это время ни разу не потребовалось.

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В последний раз сэйфти-кар выезжал на трек во время гонки в Монреале, но дальше, даже на сложных городских трассах вроде Баку и Сингапура, его не было. Двукратный чемпион мира, 43-летний Фернандо Алонсо, пилотирующий Aston Martin, озвучил интересную теорию о том, с чем связана такая странная особенность нынешнего чемпионата.

В последние годы в качестве сэйфти-кара Формула-1 использует сверхмощные Aston Martin и Mercedes-Benz. На фото – Aston Martin Vantage V8 в 2021 году
В последние годы в качестве сэйфти-кара Формула-1 использует сверхмощные Aston Martin и Mercedes-Benz. На фото – Aston Martin Vantage V8 в 2021 году
«Этими машинами нелегко управлять, выжимать из них все 100% возможностей очень сложно. Плюс, если ехать на 90%, иногда можно быть даже быстрее, потому что вы не ставите болид под неправильным углом в поворотах и не нарушаете лимиты трассы. Так что иногда езды на 90% хватает для хорошего времени круга», – заметил Фернандо.

Он привел в качестве примера этап в Баку: в первом сегменте Алонсо зацепился за 15 место лишь благодаря проблемам Ландо Норриса – не будь их, испанец вылетел бы из борьбы. А во втором сегменте он внезапно сбросил со своего времени 1,1 секунды и стал пятым, хотя настройки остались прежними. С другими же гонщиками произошла обратная история: сначала они были быстрыми, а затем «замедлились» – пытаясь выжать из машины максимум!

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А на длинной дистанции в гонке выходит на первый план и еще и такой фактор: гонщикам нужно заботится о шинах и экономить топливо. «Потому мы не допускаем много ошибок, которые приводят к авариям и выезду машины безопасности», — цитирует Алонсо издание Motorsport. Формула 1 перестала быть состязанием на пределе человеческих возможностей?

Источник: autosport.com.ru

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 13
13.10.2024
Фото:Wikimedia
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