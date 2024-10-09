Китайский инвестор будет развивать автопром Турции – подписано соглашение

Китайский бренд BYD инвестирует в строительство автозавода в Турции $1 млрд

Китайский бренд BYD инвестирует в строительство автомобильного завода в Турции один миллиард долларов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По словам президента Ассоциации поставщиков автомобильных деталей (TAYSAD) Альберта Сайдама, впервые за последние 27 лет в турецкий автомобильный сектор приходит иностранный инвестор.

Возведение завода планируется на территории западной провинции Маниса. Строительные работы начнутся в начале 2025 года силами китайских специалистов. Запуск первого конвейера запланирован на первый квартал 2026 года. Ожидается, что мощность площадки под названием BYD Türkiye Otomotiv составит порядка 200 тысяч автомобилей ежегодно. При реализации проекта рабочими местами обеспечат 12 тысяч человек.

Напомним, представители концерна BYD с лета текущего года ведут переговоры с турецкими поставщиками сидений, пластика, листового металла, а также пресс-форм и покрышек. Тогда же руководство китайского бренда подписало соглашение с Министерством промышленности и технологий Турции о строительстве и будущих инвестициях.

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Источник: hurriyetdailynews.com