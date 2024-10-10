#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя — объясняем
10 октября
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя — объясняем
Водителям объяснили, чем грозит регулярный...
Iran Khodro Tara: скоро в продаже по цене «упакованной» Весты
10 октября
Iran Khodro Tara: скоро в продаже по цене «упакованной» Весты
Иранцы представили седан Iran Khodro Tara и...
Toyota Frontlander
10 октября
В Россию привезли доступный аналог Toyota Corolla Cross
В России поступили в продажу новые кроссоверы...

Lada Aura встала на конвейер АВТОВАЗа: в этом году выпустят 2,9 тыс. машин

Владимир Путин по видеосвязи одобрил конвейерную сборку бизнес-седана Lada Aura

О серийной конвейерной сборке Lada Aura - нового отечественного седана бизнес-класса Президенту доложили во время совещания по промышленным объектам в регионах РФ.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Запуск серийного производства Lada Aura
Запуск серийного производства Lada Aura

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что началось промышленное производство новой модели – седана бизнес-класса «Лада Аура». Он отметил, что у президента была возможность опробовать этот автомобиль в июле и поблагодарил за позитивную оценку. И вот спустя 2,5 месяца «Лада Аура» уже на конвейере.

Рекомендуем
Lada Aura была рассчитана на чиновников и таксистов, но привлекла и частных клиентов

По его словам, по многим характеристикам эта машина превосходит зарубежные аналоги, и покупателями «Ауры» станут не только частные клиенты, но и корпоративные парки, службы такси, а также государственные структуры и госкомпании.

Он выразил надежду, что в исполнение поручений президента будет продолжена точечная донастройка нормативной базы, добавив, что было бы целесообразно распространить требования о локализации на закупки автомобилей не только для чиновников, но и для госкорпораций, госкомпаний, а также для парков такси и транспортных услуг для государственных и муниципальных нужд.

Владимир Путин, Президент России :

– Действительно, на машинке я прокатился не так давно, летом, и она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Глава государства в июле текущего года лично водил автомобиль по трассе М-11 Москва – Петербург. По планам, в 2024 году АВТОВАЗ соберет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года производство увеличится до 8 тыс. единиц ежегодно, если будет спрос.

Цена на модель Lada Aura, основанную на Lada Vesta, варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: kremlin.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Сайт Президента РФ
Количество просмотров 22
10.10.2024
Фото:Сайт Президента РФ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54