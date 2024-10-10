Lada Aura встала на конвейер АВТОВАЗа: в этом году выпустят 2,9 тыс. машин

Владимир Путин по видеосвязи одобрил конвейерную сборку бизнес-седана Lada Aura

О серийной конвейерной сборке Lada Aura - нового отечественного седана бизнес-класса Президенту доложили во время совещания по промышленным объектам в регионах РФ.

Запуск серийного производства Lada Aura

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что началось промышленное производство новой модели – седана бизнес-класса «Лада Аура». Он отметил, что у президента была возможность опробовать этот автомобиль в июле и поблагодарил за позитивную оценку. И вот спустя 2,5 месяца «Лада Аура» уже на конвейере.

По его словам, по многим характеристикам эта машина превосходит зарубежные аналоги, и покупателями «Ауры» станут не только частные клиенты, но и корпоративные парки, службы такси, а также государственные структуры и госкомпании.

Он выразил надежду, что в исполнение поручений президента будет продолжена точечная донастройка нормативной базы, добавив, что было бы целесообразно распространить требования о локализации на закупки автомобилей не только для чиновников, но и для госкорпораций, госкомпаний, а также для парков такси и транспортных услуг для государственных и муниципальных нужд.

Владимир Путин, Президент России :

– Действительно, на машинке я прокатился не так давно, летом, и она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно.

Глава государства в июле текущего года лично водил автомобиль по трассе М-11 Москва – Петербург. По планам, в 2024 году АВТОВАЗ соберет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года производство увеличится до 8 тыс. единиц ежегодно, если будет спрос.

Цена на модель Lada Aura, основанную на Lada Vesta, варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

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Источник: kremlin.ru