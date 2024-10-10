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Volkswagen не стал лишать дизеля новый Tayron

Volkswagen представил 7-местный кроссовер Tayron, в Европе он появится осенью

Презентация Volkswagen Tayron привлекла внимание автолюбителей и экспертов, ведь этот кроссовер, впервые представленный в Китае в 2018 году, теперь выходит и на европейский рынок.

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Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron

Tayron является семиместной версией Tiguan последнего поколения и заменяет старую модель Tiguan Allspace в Европе.

С технической стороны Tayron демонстрирует увеличенные размеры по сравнению с Tiguan: его длина составляет 4770 мм, что на 231 мм больше, а колесная база выросла до 2791 мм. Это позволяет разместить третий ряд сидений, хотя Tayron также доступен в двухрядной конфигурации. Внешний вид автомобиля во многом соответствует дизайну Tiguan, что делает его узнаваемым среди других моделей Volkswagen.

Практичность Tayron подтверждается объемом багажного отделения: от 345 литров для версии с третьим рядом до 885 литров для двухрядной модели. При сложенных сиденьях максимальный объем достигает 2090 литров.

Что касается двигателей, Tayron будет предложен с различными вариантами: от 1,5-литрового бензинового до 2,0-литрового турбодизеля, будет и несколько гибридных вариантов. Все версии будут оснащены автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, а гибридные модели будут доступны только с передним приводом. Такой подход отвечает текущим тенденциям рынка, где растет интерес к подключаемым гибридам.

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Внутри Tayron выглядит современно и стильно, с 15-дюймовым сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Однако, как и в других моделях Volkswagen, наблюдается нехватка обычных кнопок, что может быть непривычным для некоторых пользователей.

Tayron предлагает хорошее оснащение, включая вентилируемые и массажные сиденья, проекционный дисплей и звуковую систему Harman Kardon.

Ожидается, что Tayron поступит в продажу в Европе этой осенью, а модель для США дебютирует в следующем году.

Через несколько дней Tayron дебютирует на Парижском автосалоне 2024 года.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 22
10.10.2024
Фото:Volkswagen
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