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Модифицированный Subaru WRX преодолел дистанцию в 402 м всего за 10.001 секунду

Компания TPG Tuning представила самый скоростной 761-сильный Subaru WRX

Американская тюнинговая компания TPG Tuning создала один из самых быстрых Subaru WRX нового поколения, способный преодолеть 402 метра за 10.001 секунды. Такой результат показал автомобиль, оснащенный 4-цилиндровым турбомотором мощностью 658 л.с.

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После дополнительных модификаций мощность машины увеличили до 761 л.с., и впервые WRX от TPG разогнался до 11.2 секунды. А после добавления закиси азота машина достигла скорости 10.74 секунды. После очередных улучшений, включая установку трансмиссии STI и турбокомпрессора ETS G30-770, результат улучшили до 10.48 секунды. А новый установленный рекорд достиг значения в 10.001 секунды при скорости 227 км/ч., благодаря экспериментальному блоку двигателя от IAG.

Subaru WRX
Subaru WRX

Теперь перед командой инженеров стоит задача найти коробку передач, способную выдержать такую мощность. Специалисты рассчитывают улучшить результат WRX до 9-секундного диапазона. Этот вдохновляющий успех Subaru WRX на новой платформе FA24 наглядно демонстрирует, что будущее тюнинга именно за такими проектами.

Subaru WRX
Subaru WRX
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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:TPG Tuning
Количество просмотров 4
10.10.2024
Фото:TPG Tuning
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