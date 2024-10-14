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Профессиональный автогонщик против машины с ИИ: кто теперь победит?

Российский гонщик Даниил Квят проведет заезд против искусственного интеллекта

Российский автогонщик Даниил Квят примет участие в гонке против искусственного интеллекта. Заезд состоится 10 ноября на автодроме «Судзука» в рамках заключительного этапа сезона.

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Квят, который ранее выступал в Формуле-1, будет соревноваться на турнире «Супер-Формулы» в Японии. По информации пресс-службы соревнований, его соперником станет беспилотный автомобиль из Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL).

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Этот формат соревнований впервые был опробован в апреле 2024 года, когда Квят сумел опередить машину, управляемую искусственным интеллектом. Квят выступит на стандартной SF23 Dallara – самой быстрой одноместной машине в мире после Формулы-1. Его соперником станет автомобиль A2RL, который использует современные датчики, компьютерные системы, камеры и вычислительные мощности для оптимизации своего времени круга.

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Даниилу Квяту 30 лет. В период с 2014 по 2017 и с 2019 по 2020 годы он выступал за команды «Торо Россо» и «Ред Булл» в Формуле-1, а в 2018 году занимал должность пилота по развитию в «Феррари». В 2021 году россиянин был резервным гонщиком «Альпин». В общей сложности Квят провел 110 гонок в Формуле-1, на его счету три подиума. В 2022 году он стал первым россиянином, участвовавшим в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

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Источник: planetf1.com

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС
Количество просмотров 30
14.10.2024
Фото:ТАСС
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