Названы самые популярные мотоциклы в России
За девять месяцев 2024 года в России было реализовано 39 218 новых мотоциклов – это на 58% больше, чем годом ранее. Более того, это рекорд за все то время, что аналитическое агентство «Автостат» собирает статистику по рынку новой мототехники.
Максимальный результат был зафиксирован в 2014 году – тогда было продано 30 227 мотоциклов, и более 30 тысяч с тех пор не продавали ни разу. А в 2024-м годовой показатель продаж был перекрыт даже не в сентябре – это случилось по итогам семи месяцев, когда дилеры реализовали 31 289 единиц техники.
Еще более удивительная картина складывается по результатам продаж в отдельные месяцы. В апреле 2024 года мотоциклетный рынок впервые превысил 7 тысяч машин, когда россияне купили 7512 мотоциклов. А прежний рекорд был установлен десять лет назад, в том же 2014-м – и он составлял всего 5539 штук за месяц.
Самые популярные мотоциклы в РФ, продажи в январе – сентябре 2024:
- Racer RC300 – 1978
- Regulmoto Sport – 1647
- Racer RC250 – 1561
- Motoland XL250 – 1497
- Motoland XF300 – 1257
Всего на пять марок, представленных в стране, пришлось более половины (51,4%) моторынка за девять месяцев 2024 года: Regulmoto (6803 шт.), Racer (4254 шт.), Motoland (3776 шт.), Bajaj (2785 шт.) и Voge (2559 шт.).
А пять самых «моторизованных» российских регионов делят между собой 35% всего объема продаваемой мототехники: Москва (4729 шт.), Подмосковье (3275 шт.), Санкт-Петербург (2123 шт.), Свердловская область (1862 шт.) и Краснодарский край (1740 шт.).
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Источник: Автостат