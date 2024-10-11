Стоимость ремонта Skoda за 2 года выросла на 264% – страховщики назвали причину

Страховщики объяснили 78%-ный рост цен на запчасти за год

Стоимость запчастей для автомобилей в России с начала 2024 года выросла на 78%. Сильнее всего подорожали комплектующие на европейские и японские авто. Такой информацией поделились в страховых компаниях.

В частности, сильно прибавили автомобили Volkswagen, Audi и Skoda, на них цены выросли почти в два раза. А всего за последние два года комплектующие некоторых брендов подорожали на 264%.

«Средний рост рекомендованной розничной цены на запчасти автомобилей из США в 2024 году составил всего 2,6%, на японские – 6,2%, корейские – 24%, китайские – 15,5%. Европейские машины подорожали на 8,9%. Больше всего среди брендов прибавила Skoda с ростом цены на 78,9%. Запчасти на корейские Hyundai и Kia, как сообщили "Известиям" в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в среднем показали за последний год незначительный рост – от 0,6 до 2,6%», – уточнили в «Ренессанс страховании».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что запчасти на корейские Hyundai и Kia, в среднем, показали за последний год незначительный рост – от 0,6 до 2,6% в зависимости от модели. Они входят в топ-5 марок, по запчастям которых осуществляется больше всего страховых выплат. Рост цен на запчасти Mercedes, Toyota и Volkswagen за год составил от 7,5 до 11,1%.

«Если провести анализ по более широкому перечню, выбрав 30 наиболее популярных марок, то необходимо отметить рост по Subaru на 29,1%, Land Rover – на 20,4%, Skoda – на 19,2% и снижение цен в среднем на 0,7% по Ford и на 7,6% по Lexus», – добавили в РСА.

По данным международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, цены на основные запчасти для машины выросли за год от 10-15% и выше. Например, в отношении Jaguar, Fiat, Volvo, Chrysler, Land Rover действует принцип: чем более редкий автомобиль, тем заметнее выросли цены на запчасти для него.

За два года, начиная с 2022-го, американские марки выросли в цене на 122%, корейские – на 55%, китайские подорожали на 60%. Стоимость комплектующих на европейские машины, как указали в «Ренессанс страховании», увеличилась почти вдвое. Рекордсменом по стоимости ремонта стала Skoda, стоимость запчастей на марку подскочила сразу на 264%.

Меньше всего рост цен коснулся запчастей для Kia – на 37% за два с половиной года, Lada (+38,5%), Hyundai (+42%), Haval (+45%) и Renault (+46%). Рост цен страховщики объясняют сложностями в части логистики.

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Источник: iz.ru