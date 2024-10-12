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Болид звезды «Матрицы» вылетел с трассы в ходе этапа Кубка в Индианаполисе

Дебют Киану Ривза в первой профессиональной гонке едва не закончился трагедией

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз занял 24-е место во второй гонке финального этапа сезона североамериканского Кубка Toyota Gazoo Racing в Индианаполисе. Звезда фильма «Матрица» управлял Eagles Canyon Racing powered by Fast Track под номером 92 и финишировал 25-м. Всего в гонке участвовали 33 спортсмена.

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В квалификации Ривз показал 31-й результат, в первой гонке этапа он занял 25-е место. Во время этапа болид вылетел с трассы, но актеру удалось вернуться и закончить гонку. Во второй гонке этапа он финишировал на одну позицию выше.

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Киану Ривз впервые дебютировал на профессиональном уровне, ранее, в 2009 году, он выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей. Стоит отметить, что 60-летний актер является фанатом автоспорта. В свое время он принял участие в съемках документального фильма «Браун: Невероятная история Формулы-1» в роли ведущего, также его неоднократно приглашали в паддоки Формулы-1, MotoGP и IndyCar.

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Источник: deadline.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
Количество просмотров 12
12.10.2024
Фото:Соцсети
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