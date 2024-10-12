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Новый семиместный внедорожник Volkswagen станет идеальным для большой семьи

В сети появились фото нового семиместного внедорожника Volkswagen Tayron

С каждым годом рынок внедорожников становится все более насыщенным, и производители автомобилей стремятся предложить своим клиентам уникальные решения. Одним из свежих игроков на этом рынке стал Volkswagen Tayron, который готов занять место в сегменте больших кроссоверов, конкурируя с такими моделями, как Kia Sorento и Skoda Kodiaq.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron
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Официальная презентация состоялась 9 октября. Спереди Tayron выделяется уникальными элементами, окружающими бампер, а также обновленной решеткой радиатора. Однако стоит отметить, что фары, хоть и выглядят стильно, напоминают о меньшем Tiguan, что может вызвать у некоторых покупателей ощущение дублирования.

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Интересной деталью является крышка топливного бака, расположенная на переднем крыле. Это указывает на то, что Volkswagen Tayron будет доступен в варианте подключаемого гибрида, что является значительным шагом вперед по сравнению с предшественником, VW Tiguan Allspace.

Длина нового Tayron составит около 4,7 метра, а колесная база достигнет почти 2,8 метра. Для сравнения, стандартный Mk3 Tiguan имеет длину 4539 мм и колесную базу 2676 мм. Автомобиль построен на платформе MQB Evo, которая также используется в Tiguan и Skoda Kodiaq.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron

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Volkswagen Tayron обещает широкий выбор двигателей, включая дизельные, умеренно-гибридные бензиновые и чисто бензиновые варианты. Также будет доступна подключаемая гибридная трансмиссия, что позволит владельцам выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от их потребностей и предпочтений. Стартовая стоимость Volkswagen Tayron будет составлять около 38 000 фунтов стерлингов.

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Источник: AutoExpress

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Фото:AutoExpress
Количество просмотров 7
12.10.2024
Фото:AutoExpress
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