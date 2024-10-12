Новый пятиметровый экономичный седан Chery увидит свет в начале следующего года

Появились новые изображения и подробности о большом седане Chery Amulet A9

В первом квартале 2025 года китайский автопроизводитель Chery представит на рынке свой новый флагманский седан – Amulet A9. В Китае автомобиль будет продаваться под названием Fulwin A9, и уже успел стать настоящим хитом, дебютировав на нескольких автосалонах.

Chery Amulet A9

Amulet A9 – это настоящий гигант в своем классе. Длина кузова составляет почти 5 метров, а колесная база – почти 3 метра. Такой внушительный размер обеспечит просторный салон, удобный для пассажиров на всех сиденьях.

Дизайн автомобиля выделяется современными чертами. Передняя панель украшена матричными светодиодными фарами и трехступенчатой решеткой радиатора, которая придает автомобилю агрессивный вид. Сзади автомобиль впечатляет сквозными задними фонарями и электрическим крылом багажника.

Chery Amulet A9 оснащен супергибридной системой Chery Kunpeng C-DM, которая сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора.

Заявленный запас хода на электротяге составляет 200 километров, а с полным баком и полной зарядкой автомобиль способен проехать до 1400 километров. Еще одним важным преимуществом является наличие полного привода AWD, который обеспечивает отличное сцепление с дорогой в любых условиях.

Chery Amulet A9 оснащен системой помощи водителю L3+. Кроме того, автомобиль оснащен мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, которая поддерживает подключение к интернету и различные приложения.

Chery Amulet A9 будет доступен в 9 ярких и стильных цветах: Fairy Green, Snow Ridge White, Bibo Blue, Ningye Purple, Xuanye Blue, Danfeng Red, Bamboo Green, Inkstone Black, Tanhai Qing.

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Источник: CarNewsChina