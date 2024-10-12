В России продают легендарную «догонялку» КГБ в идеальном состоянии после реставрации

В РФ обнаружена в продаже Волга ГАЗ-24-24 после реставрации за 5,5 млн рублей

На просторах российских сайтов бесплатных объявлений появилось объявление, способное всколыхнуть сердца ценителей советской автомобильной техники и истории спецслужб.

ГАЗ-24-24

В Екатеринбурге продается уникальный ГАЗ-24-24 – секретная Волга, созданная для нужд КГБ. Речь идет о мелкосерийной модификации легендарного автомобиля, оснащенной мощным 5,5-литровым двигателем V8 от Чайки и автоматической трансмиссией, тщательно замаскированной под механическую коробку передач.

ГАЗ-24-24

Объявление обещает автомобиль, прошедший полную реставрацию «до последнего болта», с использованием только аутентичных деталей. Продавец утверждает, что все документы подтверждают принадлежность машины к спецслужбе. Год выпуска – 1986, что указывает на седан из последних партий ГАЗ-24-24, выпущенных до перехода КГБ на модернизированную базу ГАЗ-24-10 в конце 1980-х. Цена – 5,5 миллионов рублей.

Двигатель ГАЗ-24-24

В отличие от стандартного ГАЗ-24 с его 2,4-литровым 95-сильным двигателем, ГАЗ-24-24 обладал впечатляющими характеристиками: 195 л.с. и 412 Нм крутящего момента. Такая мощность была необходима для выполнения специальных заданий, позволяя Волге не отставать от иностранных автомобилей дипломатических представительств.

Интерьер ГАЗ-24-24

Автоматическая трансмиссия, скрытая за обычным рычагом переключения передач и фальшивой педалью сцепления, обеспечивала плавность и незаметность передвижения. Легенда гласит, что сотрудникам КГБ приходилось загружать багажник балластом, чтобы избежать заносов при резком ускорении столь мощного автомобиля. Это свидетельствует о невероятной динамике для машины тех времен. Редкость ГАЗ-24-24 объясняет высокую цену. Большинство таких автомобилей были списаны и утилизированы после службы, поэтому их появление на рынке – настоящая сенсация.

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Источник: Avito