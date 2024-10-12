#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Amulet A9
12 октября
Новый пятиметровый экономичный седан Chery увидит свет в начале следующего года
Появились новые изображения и подробности о...
На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль
12 октября
На российском рынке появится новый доступный отечественный автомобиль
В Подмосковье начнут выпускать бюджетный седан...
Двигатель ГАЗ-24-24
12 октября
В России продают легендарную «догонялку» КГБ в идеальном состоянии после реставрации
В РФ обнаружена в продаже Волга ГАЗ-24-24 после...

В России продают легендарную «догонялку» КГБ в идеальном состоянии после реставрации

В РФ обнаружена в продаже Волга ГАЗ-24-24 после реставрации за 5,5 млн рублей

На просторах российских сайтов бесплатных объявлений появилось объявление, способное всколыхнуть сердца ценителей советской автомобильной техники и истории спецслужб.

ГАЗ-24-24
ГАЗ-24-24
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В Екатеринбурге продается уникальный ГАЗ-24-24 – секретная Волга, созданная для нужд КГБ. Речь идет о мелкосерийной модификации легендарного автомобиля, оснащенной мощным 5,5-литровым двигателем V8 от Чайки и автоматической трансмиссией, тщательно замаскированной под механическую коробку передач.

ГАЗ-24-24
ГАЗ-24-24

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

Объявление обещает автомобиль, прошедший полную реставрацию «до последнего болта», с использованием только аутентичных деталей. Продавец утверждает, что все документы подтверждают принадлежность машины к спецслужбе. Год выпуска – 1986, что указывает на седан из последних партий ГАЗ-24-24, выпущенных до перехода КГБ на модернизированную базу ГАЗ-24-10 в конце 1980-х. Цена – 5,5 миллионов рублей.

Двигатель ГАЗ-24-24
Двигатель ГАЗ-24-24

В отличие от стандартного ГАЗ-24 с его 2,4-литровым 95-сильным двигателем, ГАЗ-24-24 обладал впечатляющими характеристиками: 195 л.с. и 412 Нм крутящего момента. Такая мощность была необходима для выполнения специальных заданий, позволяя Волге не отставать от иностранных автомобилей дипломатических представительств.

Интерьер ГАЗ-24-24
Интерьер ГАЗ-24-24

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автоматическая трансмиссия, скрытая за обычным рычагом переключения передач и фальшивой педалью сцепления, обеспечивала плавность и незаметность передвижения. Легенда гласит, что сотрудникам КГБ приходилось загружать багажник балластом, чтобы избежать заносов при резком ускорении столь мощного автомобиля. Это свидетельствует о невероятной динамике для машины тех времен. Редкость ГАЗ-24-24 объясняет высокую цену. Большинство таких автомобилей были списаны и утилизированы после службы, поэтому их появление на рынке – настоящая сенсация.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Avito

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 13
12.10.2024
Фото:Avito
Поделиться:
Оцените материал:
0