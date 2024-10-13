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Мощность этого внедорожника 1005 л.с., и он спокойно обгоняет Lamborghini!

Hennessey представили Cadillac Escalade c двигателем, форсированным до 1005 л.с.

Мир высокопроизводительных автомобилей постоянно удивляет. И если обычно мы ожидаем невероятной мощи от сверхлегких суперкаров, то тюнинг-ателье Hennessey представило нечто поистине революционное: Cadillac Escalade-V H1000 – внедорожник, способный посоревноваться с настоящими монстрами скорости. Этот 1005-сильный гигант не только переворачивает наше представление о возможностях SUV, но и смело бросает вызов традиционным спортивным машинам.

Cadillac Escalade-V H1000 by Hennessey Performance
Cadillac Escalade-V H1000 by Hennessey Performance
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Роскошный, комфортабельный Cadillac Escalade-V, весящий внушительные 2812 кг, разгоняется до 96 км/ч всего за 3,6 секунды! Это сравнимо с показателями таких суперкаров, как Lamborghini Huracan Evo, что и было наглядно продемонстрировано в видеоролике, где доработанный Escalade-V уверенно опередил своего итальянского конкурента на прямой. За этим феноменальным ускорением стоит серьезная инженерная работа, которая превратила семейный внедорожник в настоящую ракету.

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Сердцем этого внедорожника является 6,2-литровый двигатель V8, серьезно модифицированный специалистами Hennessey. Высокопроизводительный нагнетатель, кастомные распредвалы и новые головки цилиндров – это лишь часть списка улучшений. В результате мощность двигателя увеличилась почти на 50%, достигнув невероятных 1005 л.с., а крутящий момент вырос на 35%. Для повышения эффективности и мощности также были установлены высокопроизводительный корпус дроссельной заслонки, модернизированные пружины клапанов и коллекторы из нержавеющей стали с длинными трубами.

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Эксклюзивность этого проекта подчеркивается ограниченным тиражом: всего 100 экземпляров в год. Столь высокая популярность говорит сама за себя – все модели, запланированные на 2024 год, уже распроданы, и сейчас принимаются заказы на 2025 год. Каждый Cadillac Escalade-V H1000 собирается вручную на заводе Hennessey в Сили, штат Техас, и поставляется с гарантией на 3 года или 56 000 км пробега.

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Источник: Timesdrive

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Лежнин Роман
Фото:Hennessey Performance
Количество просмотров 17
13.10.2024
Фото:Hennessey Performance
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