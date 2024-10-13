#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Есть ли у Мерседеса двигатели-миллионники? Вот два ярких примера
13 октября
Есть ли у Мерседеса двигатели-миллионники? Вот два ярких примера
Двигатели Mercedes-Benz OM617 и OM602 признаны...
«На крутых виражах» – мощный советский фильм про гонки
13 октября
«На крутых виражах» – мощный советский фильм про гонки
Опубликован забытый на десятилетия фильм «На...
Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?
13 октября
Полицейские в Калифорнии недовольны Tesla: почему электромобили непригодны для службы?
The Drive: полицейские выдвинули ряд претензий...

Chery запустила сборку своих автомобилей на трех российских заводах

Сборка машин Chery запущена на бывших заводах Volkswagen, Nissan и Mercedes

Китайский автогигант Chery совершает решительный шаг на российский рынок, запуская сборку автомобилей сразу на трех бывших заводах западных брендов. Это событие, о котором сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять независимых источников, знаменует начало новой эры для российского автопрома.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Вместо импорта готовых автомобилей, Chery переходит к более глубокой локализации производства. Это позволит компании быстрее реагировать на изменения спроса на российском рынке, снизить логистические издержки и, возможно, предложить более конкурентоспособные цены. Заводы, ранее принадлежавшие Volkswagen, Nissan и Mercedes, обладают значительными производственными мощностями. Chery эффективно использует этот потенциал, адаптируя их под свои модели.

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

Российский автомобильный рынок переживает не лучшие времена из-за ограниченного производства и санкций. Chery видит в этом большую возможность и рассчитывает удовлетворить растущий спрос на качественные и доступные автомобили. Запуск производства в России – это лишь часть амбициозных планов Chery по расширению своего присутствия на мировом рынке. Компания намерена выйти на более чем 60 новых рынков в ближайшие три года.

Tiggo 7 уже производится на Санкт-Петербургском автомобильном заводе, где она получила новое название – Xcite X-Cross 7.

В Калуге автодилер AGR Automotive собирает кроссоверы Chery Tiggo небольшими партиями на заводе мощностью 225 000 автомобилей в год, что подтвердили трое из пяти источников. Михаил Погонов, бренд-менеджер по новым автомобилям Chery в подмосковном дилерском центре ASC Group, рассказал, что в Калуге уже ведется сборка моделей Chery, в частности кроссоверов Tiggo, под контролем инженеров Chery.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперты считают, что выход Chery на российский рынок окажет существенное влияние на конкурентную среду. Появление новых моделей и увеличение объемов производства приведут к повышению конкуренции и, как следствие, к снижению цен для потребителей.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Reuters

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
13.10.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0