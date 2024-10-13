Chery запустила сборку своих автомобилей на трех российских заводах

Сборка машин Chery запущена на бывших заводах Volkswagen, Nissan и Mercedes

Китайский автогигант Chery совершает решительный шаг на российский рынок, запуская сборку автомобилей сразу на трех бывших заводах западных брендов. Это событие, о котором сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять независимых источников, знаменует начало новой эры для российского автопрома.

Вместо импорта готовых автомобилей, Chery переходит к более глубокой локализации производства. Это позволит компании быстрее реагировать на изменения спроса на российском рынке, снизить логистические издержки и, возможно, предложить более конкурентоспособные цены. Заводы, ранее принадлежавшие Volkswagen, Nissan и Mercedes, обладают значительными производственными мощностями. Chery эффективно использует этот потенциал, адаптируя их под свои модели.

Российский автомобильный рынок переживает не лучшие времена из-за ограниченного производства и санкций. Chery видит в этом большую возможность и рассчитывает удовлетворить растущий спрос на качественные и доступные автомобили. Запуск производства в России – это лишь часть амбициозных планов Chery по расширению своего присутствия на мировом рынке. Компания намерена выйти на более чем 60 новых рынков в ближайшие три года.

Tiggo 7 уже производится на Санкт-Петербургском автомобильном заводе, где она получила новое название – Xcite X-Cross 7.

В Калуге автодилер AGR Automotive собирает кроссоверы Chery Tiggo небольшими партиями на заводе мощностью 225 000 автомобилей в год, что подтвердили трое из пяти источников. Михаил Погонов, бренд-менеджер по новым автомобилям Chery в подмосковном дилерском центре ASC Group, рассказал, что в Калуге уже ведется сборка моделей Chery, в частности кроссоверов Tiggo, под контролем инженеров Chery.

Эксперты считают, что выход Chery на российский рынок окажет существенное влияние на конкурентную среду. Появление новых моделей и увеличение объемов производства приведут к повышению конкуренции и, как следствие, к снижению цен для потребителей.

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Источник: Reuters