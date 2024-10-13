Кроссовер Solaris HC ощутимо подешевел на российском рынке

Solaris HC получил новую базовую комплектацию и подешевел на 100 тыс. рублей

Российский рынок кроссоверов пополнился выгодным предложением от бренда Solaris – новой базовой комплектацией Prime для популярного Solaris HC (Hyundai Creta). Разница в цене по сравнению с предыдущей базовой комплектацией Classic составляет 102 тысячи рублей.

Solaris HC

За 2 513 000 рублей покупатель получает кроссовер с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач – комбинация, идеально подходящая для повседневной городской эксплуатации.

Список базового оснащения приятно удивляет своей полнотой. Solaris HC Prime предлагает кондиционер для комфорта в любую погоду, фронтальные подушки безопасности, регулируемый по высоте руль, электрические стеклоподъемники на всех четырех дверях, боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Современная медиасистема с 8-дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая беспрепятственную интеграцию со смартфоном.

Однако, если 1,6-литровый двигатель кажется недостаточно мощным, Solaris HC предлагает и более производительные варианты с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач.

В целом, введение комплектации Prime – это смелый и грамотный ход Solaris. Он существенно расширяет аудиторию потенциальных покупателей, предлагая доступный и хорошо оснащенный кроссовер.

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Источник: Solaris