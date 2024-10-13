Есть ли у Мерседеса двигатели-миллионники? Вот два ярких примера

Двигатели Mercedes-Benz OM617 и OM602 признаны самыми надежными моторами марки

Тема «двигателей-миллионников» – это своего рода легенда автомобильного мира. Портал auto.mail.ru недавно осветил вопрос, какие же двигатели Mercedes-Benz действительно заслужили это почетное звание, и какие модели ими оснащались.

Однако, прежде чем погрузиться в список, важно развеять некоторые мифы. Сам термин «двигатель-миллионник» весьма условен. Дело не только в способности мотора преодолеть миллион километров пробега. Теоретически, любой двигатель может прослужить десятилетия, но это напрямую зависит от множества факторов: регулярности и качества технического обслуживания, стиля вождения, условий эксплуатации и, конечно же, изначального качества сборки.

Представьте себе двигатель, который достиг миллионного километража, но при этом прошел несколько капитальных ремонтов с заменой большинства деталей. Можно ли его назвать надежным? Вряд ли. Его долговечность – это результат постоянных вмешательств и ремонта, а не исключительной износостойкости конструкции.

Истинный «миллионник» – это двигатель, способный пройти миллион километров без капитального ремонта, сохранив при этом оригинальный блок цилиндров и головку блока цилиндров.

Какие же двигатели Mercedes-Benz считаются наиболее надежными? Таковых было немало, но два из них выделяются на фоне остальных. Это OM617 и OM602.

3,0-литровый двигатель OM617 с десятью клапанами был представлен еще в 1974 году на классической модели с индексом W115. Однако популярность завоевал благодаря модели W123, которая по праву считается одной из самых надежных. Цикл жизни мотора длинный, его долгое время ставили на Гелендвагены и на грузовое семейство Т1.

OM602 является прямым наследником OM617, появился в 1985 году. Первое время ими оснащали модели W124, W201 и все те же «Гелендвагены», затем эти 5-цилиндровые агрегаты появились на грузовых Т1, Е-классе W210, а также коммерческом семействе MB100.

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Источник: Тарантас Ньюс