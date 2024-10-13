Насколько в России подорожали запчасти и для каких авто? Рассказываем
Рынок автозапчастей в России продолжает демонстрировать бурную динамику цен. Согласно данным страховой компании «Росгосстрах», за первые шесть месяцев 2024 года стоимость ремонта автомобилей после ДТП значительно выросла, причем темпы роста сильно варьируются в зависимости от марки и происхождения машины.
Самые высокие темпы роста цен на запчасти зафиксированы у европейских производителей. Лидером подорожания стала BMW, где «аварийная корзина» (т.е. стоимость наиболее часто заменяемых после аварии деталей) увеличилась на внушительные 21%. Следом идут Skoda (12,3%) и Volkswagen (10,3%). Наибольший рост цен пришелся на кузовные элементы, фары и стекла – детали, ремонт которых после ДТП обходится особенно дорого.
Ситуация с китайскими брендами несколько отличается. Хотя рост цен также наблюдается, он менее драматичен. Haval показал увеличение стоимости запчастей на 9,8%, Exeed – на 7,8%.
Интересно, что российский автопроизводитель Lada также не избежал роста цен на запчасти. Подорожание составило около 10%, что превышает показатели 2023 года.
Наиболее стабильной ситуация оказалась у японских брендов Lexus и Toyota. Рост цен на запчасти у них был относительно равномерным, что свидетельствует о более эффективном управлении цепочками поставок и, вероятно, о наличии более развитых альтернативных маршрутов доставки. В то же время, некоторые премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и Audi, продемонстрировали относительно умеренный рост цен – всего 5,1%.
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Источник: Autonews