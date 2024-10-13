Названы самые доступные модели Kia на российском рынке
Эксперты провели анализ предложений дилеров и выявили пять наиболее доступных вариантов модели марки Kia.
На вершине списка расположилась Kia K3 2023 года выпуска в комплектации Comfort. Этот седан с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. предлагает оптимальное сочетание цены и качества. Его стоимость – всего 2,09 миллиона рублей. Несмотря на бюджетную комплектацию, покупатель получает надежный и экономичный автомобиль, идеально подходящий для городской езды и поездок на небольшие расстояния.
Следующим в списке идёт Kia Seltos 2024 года выпуска в версии Premium Edition. Этот компактный кроссовер, также оснащенный 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., предлагает более высокую посадку и больший дорожный просвет по сравнению с K3. Цена на Seltos составляет 2,54 миллиона рублей.
Kia Soul 2022 года выпуска в комплектации Prestige занимает третье место в рейтинге. Эта модель выделяется своим уникальным дизайном и более мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем, развивающим 150 л.с. Более высокая мощность и, вероятно, богатое оснащение Prestige объясняют стоимость в 2,69 миллиона рублей.
Замыкают пятерку Kia Cerato 2022 года в версии Luxe (2,79 млн рублей) и Kia K5 2022 года в версии Fashion Edition (2,915 млн рублей).
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Источник: Прайм