Эксперт: Проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам всех проблем не решит

Соловьева: Перед введением проверки ОСАГО камерами нужна правовая проработка

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения, такая мера призвана снизить число автовладельцев без страховки.

Так, весь поток машин планируется фотографировать дорожными камерами, затем, через взаимодействие информационной системы ГИБДД с системой страхования, номера машин будут сопоставляться с базой данных по ОСАГО. При отсутствии договора, чтобы исключить возможную ошибку, система отправит повторный запрос на следующий день. Если полис найден, то фотография удаляется, а водителям без страховки будут отправлять предупреждения через Госуслуги.

Эксперимент продлится год, в течение этого времени с водителей без полиса штрафы взиматься не будут. Но после окончания эксперимента нарушителей начнут штрафовать.

Эксперт Екатерина Соловьева считает, что, прежде чем вводить реальные штрафы, необходимо проработать и учесть правовую сторону вопроса и внести соответствующие правки в закон.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Согласно законодательству, автоматический режим фотовидеофиксации предполагает собой, что камера или ее программное обеспечение, то есть средство фотовидеофиксации, само определяет из всех дорожных событий события нарушения. Например, превышение скорости, нарушение разметки, проезд на красный сигнал светофора. Но в случае с ОСАГО это не фиксация в действующем определении законодательства. Речь идет о другом – о несоблюдении водителем возложенных на него обязательств, а вместе с тем о систематизации данных, собранных с камер, об их сверке между собой. Это необходимо отразить в законе, по аналогии с неоплатой проезда по платным дорогам. Такое нарушение тоже не связано напрямую с автофиксацией, но законодательно фиксируется с помощью средств фотовидеофиксации.

Кроме того, по мнению эксперта, такое нововведение не решит проблем, возникающих, например, при ДТП. Эксперимент подразумевает проверку по базам данных самого транспортного средства и собственника, в то время как управлять им может не только владелец, но и другие лица, не вписанные в страховой полис. То есть, предложенная новация не исключит ситуации, когда у виновника ДТП нет полиса и из-за этого у добросовестного водителя нет возможности получить выплату от страховой.

Эксперт предложила кроме штрафа за движение без полиса ввести меры обеспечения, такие как задержание или механизм запрета на использование транспортных средств без страховки. Она отметила, что снятие запрета возможно было бы только при выполнении обязательств по страхованию. Также эксперт подчеркнула необходимость рассмотреть вопрос ужесточения санкций для владельцев транспортных средств в случае передачи управления не вписанному в полис водителю, добавив, что такие меры, вероятно, были бы более действенными, чем штраф в 800 рублей.