Модели Lada заняли первые два места в рейтингах продаж. А кто третий?

Автостат Инфо: в сентябре Haval Jolion продавался почти так же хорошо, как Vesta

По итогам трех кварталов 2024 года в топ-3 по продажам легковых автомобилей в России две первых позиции занимают машины Lada. Гранта лидирует с результатом 150 462 авто (+3% к прошлому году), а Веста идет сразу вслед за ней с показателем 94 280 авто, что на 355% выше цифр аналогичного периода прошлого года (АППГ), но оно и понятно – Весту NG начали собирать только в марте 2023-го.

Еще две модели АВТОВАЗа по итогам января-сентября 2024 года занимают шестое и восьмое места: Niva Travel (37 123 ед., +13%) и Lada Niva Legend (34 465 авто, 34%). А вот если посмотреть цифры только за первый осенний месяц, тут расстановка сил несколько другая.

В сентябре в топ-5 по продажам легковушек вошли те же две отечественных модели. На первом и втором местах – Гранта (19 452 ед,, -18% к АППГ) и Веста (10 536, +65% к АППГ). Обе Нивы – лишь на девятом и десятом местах: Lada Niva Travel (3728 авто) и Lada Niva Legend (3662 ед.). А кто же занял остальные строчки в пятерке лучших?

Haval Jolion

Китайский кроссовер Haval Jolion в сентябре занял третье место с результатом 9679 машин, перекрыв прошлогодний результат на 69%, а за все три минувших квартала 2024 года дилеры бренда смогли продать 62 510 Джолионов, что аж на 79% выше показателей АППГ – и это также выводит модель на третье место, вслед за Грантой и Вестой. Явно на подъеме популярности еще два китайских кроссовера, занимающих четвертое и пятое места и по годовым, и по месячным продажам – это Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат Инфо