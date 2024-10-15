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«Газпром нефть» повышает интерес к инженерным профессиям

Специалист «Газпром нефти» стала героиней научно-популярного фильма об уникальных профессиях в сфере нефтепереработки.

Дарья Москаленко работает на московском заводе «Газпромнефть - смазочные материалы». В свои 27 лет она ведет одно из ключевых направлений научно-исследовательской деятельности компании, разрабатывая и тестируя современные смазочные материалы для автомобильных двигателей и индустриального оборудования. Сегодня продукция «Газпромнефть-СМ» применяется на ведущих предприятиях сельскохозяйственного, металлургического и энергетического секторов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Все достижения компании – это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз «Газпром нефти» – «Энергия в людях». Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации – будь то наука, образование, волонтерство, спорт. История героини фильма – пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии».

Проект стал важным мероприятием в рамках комплексной программы развития персонала «Газпромнефть-СМ» и формирования кадрового резерва молодых специалистов с высоким уровнем компетенций. Автором фильма, направленного на содействие профориентации молодежи и повышения интереса к специальностям нефтеперерабатывающей отрасли, выступил известный тележурналист Антон Войцеховский.

Антон Войцеховский, тележурналист:

«В любом деле основа успеха – не только профессионализм, самоотдача, работоспособность, но и увлеченность человека тем, чем он занимается. Меня поразило, насколько высока степень вовлеченности в работу у сотрудников компании. Это люди, влюбленные в профессию, знающие ее в мельчайших нюансах. Такие примеры по-настоящему вдохновляют и заряжают энергией».

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«За рулем»
Фото:Ирина Фоткина
Количество просмотров 23
15.10.2024
Фото:Ирина Фоткина
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