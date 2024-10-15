Brembo расширилась за счет другого легендарного бренда (вы его знаете)
Один из наиболее известных производителей тормозных систем, компания Brembo, приобрела бренд Ohlins, выкупив его у материнской компании Tenneco за 405 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный пресс-релиз Brembo, а западные журналисты называют сделку крупнейшей в истории компании. Хотя окончательное одобрение сделки произойдет только в 2025-м.
Как известно, базирующаяся в Стокгольме компания Ohlins с 1976 года производит компоненты подвески для дорожных и спортивных машин и мотоциклов. Сейчас у Ohlins два производственных предприятия и два исследовательских центра – в Швеции и Таиланде, а также четыре центра дистрибуции – в Швеции, Таиланде, Германии и США. Штат компании насчитывает 500 человек.
Для Brembo за последние годы это не единственный значительный шаг к расширению: в 2021 году они приобрели SBS Friction, чтобы добавить в ассортимент тормозные компоненты для мотоциклов и квадроциклов, а в 2024-м компания объявила о строительстве нового завода в Таиланде. Пока непонятно, будет ли новый хозяин Ohlins существенно менять структуру и уклад приобретенной компании, но «использовать синергию брендов, чтобы дать клиентам интегрированные решения» в Brembo, уже планируют.
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Источник: Motor1