#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ рассекретил график будущих новинок
15 октября
УАЗ рассекретил график будущих новинок
В ноябре 2024 года выйдет УАЗ Хантер с мотором...
В России подорожали три популярные модели Haval
15 октября
В России подорожали три популярные модели Haval
Haval в России поднял цены на M6, H3 и H9 на...
Omoda E5
15 октября
Стало известно, когда в России появится первый электрокар Omoda
Omoda изменила планы по запуску на рынке РФ...

Эксперт объяснил, как россияне смогли адаптироваться к изменениям на авторынке

Анатолий Костырев: успех китайских автомобилей отчасти эффект самовнушения

Российские покупатели адаптировались к изменениям в автомобильной индустрии, полагает эксперт издания «Коммерсант» Анатолий Костырев.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Автосалон китайской компании Changan.
Автосалон китайской компании Changan.

Он отметил, что, согласно онлайн-опросу, проведенному в сентябре исследовательскими группами «Автостата» и Drive.ru, мнения автовладельцев о причинах выбора китайских автомобилей оказались более разнообразными, чем считалось ранее. Примечательно, что отсутствие альтернативы китайским маркам заняло лишь третье место по значимости.

Рекомендуем
Этот внедорожник оснащен сразу тремя электродвигателями

На первом месте по причинам выбора китайских машин оказались хорошее оснащение и наличие множества функций – 65,3% респондентов отметили этот фактор.

На втором месте привлекательный дизайн, так ответили 54,5% опрошенных. 44,3% покупателей выбрали более низкую стоимость автомобилей относительно конкурентов, а 47,7% преимущества китайских моделей по сравнению с отечественными автомобилями.

Для 33,5% респондентов важным фактором стало желание попробовать продукцию китайского автопрома, в то время как 30,7% обратили внимание на качество этих автомобилей. Таким образом, предпочтения покупателей демонстрируют не только практические, но и эмоциональные аспекты выбора.

В отличие от ситуации с китайскими автомобилями, адаптация потребителей на других рынках происходит сложнее. Так, по результатам опроса Platforma, только 23% респондентов считают, что российские производители одежды и обуви успешно заменили ушедшие иностранные бренды, 33% нашли замену импортным продуктам питания, а 26% – товарам для дома.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперт отчасти связывает успех китайских автомобилей с эффектом самовнушения, когда потребители начинают видеть преимущества у самых доступных брендов.

Однако он предупреждает, что, если всего лишь за 2,5 года китайским автомобилям удалось завоевать доверие россиян, это может стать тревожным сигналом для европейских, корейских и японских марок, которые все еще надеются вернуться на наш рынок.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Коммерсант»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Максим Шипенков/ТАСС/EPA
Количество просмотров 14
15.10.2024
Фото:Максим Шипенков/ТАСС/EPA
Поделиться:
Оцените материал:
0