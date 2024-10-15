Эксперт объяснил, как россияне смогли адаптироваться к изменениям на авторынке

Анатолий Костырев: успех китайских автомобилей отчасти эффект самовнушения

Российские покупатели адаптировались к изменениям в автомобильной индустрии, полагает эксперт издания «Коммерсант» Анатолий Костырев.

Автосалон китайской компании Changan.

Он отметил, что, согласно онлайн-опросу, проведенному в сентябре исследовательскими группами «Автостата» и Drive.ru, мнения автовладельцев о причинах выбора китайских автомобилей оказались более разнообразными, чем считалось ранее. Примечательно, что отсутствие альтернативы китайским маркам заняло лишь третье место по значимости.

На первом месте по причинам выбора китайских машин оказались хорошее оснащение и наличие множества функций – 65,3% респондентов отметили этот фактор.

На втором месте привлекательный дизайн, так ответили 54,5% опрошенных. 44,3% покупателей выбрали более низкую стоимость автомобилей относительно конкурентов, а 47,7% преимущества китайских моделей по сравнению с отечественными автомобилями.

Для 33,5% респондентов важным фактором стало желание попробовать продукцию китайского автопрома, в то время как 30,7% обратили внимание на качество этих автомобилей. Таким образом, предпочтения покупателей демонстрируют не только практические, но и эмоциональные аспекты выбора.

В отличие от ситуации с китайскими автомобилями, адаптация потребителей на других рынках происходит сложнее. Так, по результатам опроса Platforma, только 23% респондентов считают, что российские производители одежды и обуви успешно заменили ушедшие иностранные бренды, 33% нашли замену импортным продуктам питания, а 26% – товарам для дома.

Эксперт отчасти связывает успех китайских автомобилей с эффектом самовнушения, когда потребители начинают видеть преимущества у самых доступных брендов.

Однако он предупреждает, что, если всего лишь за 2,5 года китайским автомобилям удалось завоевать доверие россиян, это может стать тревожным сигналом для европейских, корейских и японских марок, которые все еще надеются вернуться на наш рынок.

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Источник: «Коммерсант»