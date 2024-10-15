Начались продажи кроссовера Geely Cityray: 3 цвета, 4 комплектации

Цены на городской кроссовер Geely Cityray стартуют в России от 2 699 990 рублей

Компания Geely объявила о старте продаж своего нового городского кроссовера Geely Cityray в России. Автомобиль, который относится к рыночному сегменту C-SUV, доступен в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Geely Cityray

Хотя Geely Cityray оснащен только передним приводом, его дорожный просвет в 185 мм обеспечивает уверенность на различных типах дорог.

Габариты модели: длина – 4510 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм при колесной базе 2701 мм. Объем багажного отделения составляет 571 литр, при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1271 литра.

Управление функциями Geely Cityray осуществляется через 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, а ключевая информация выводится на 10,25-дюймовую цифровую приборную панель. Салон предлагает 39 различных отсеков для хранения, а атмосферная подсветка предоставляет возможность выбрать один из 72 вариантов цветового оформления.

Под капотом кроссовера находится 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском, развивающий мощность 147 л. с. В паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км.

Цены на различные комплектации варьируются следующим образом: версия Comfort стоит 2 699 990 рублей, Luxury – 3 000 990 рублей, Flagship – 3 120 990 рублей, а Flagship Sport – 3 160 990 рублей.

Доступны три цвета кузова: белый, серый и голубой металлики.

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Источник, фото: Geely