#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 300
16 октября
Tank 300 получил новую мощную версию
В Китае сертифицирован внедорожник Tank 300 с...
Срок обжалования штрафов для водителей увеличат
16 октября
Срок обжалования штрафов для водителей увеличат
В ГД приняли законопроект о продлении срока...
LADA Sport ROSNEFT: три чемпионских титула в трех дисциплинах автоспорта
16 октября
LADA Sport ROSNEFT: три чемпионских титула в трех дисциплинах автоспорта
Одна из самых титулованных команд страны – LADA...

Lada Vesta возглавили рейтинг подержанных автомобилей в России (среди не кроссоверов)

Авто.ру: 62% на вторичке занимают седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные авто

62% на рынке подержанных машин в России составляют седаны, хэтчбеки и другие модели, не относящиеся к внедорожникам, показало исследование Авто.ру.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В результате анализа данных о звонках и объявлениях на платформе в 2024 году выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом в сегменте не кроссоверов стал седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год.

При этом первые четыре позиции в рейтинге самых популярных автомобилей занимают модели Lada, а единственной иномаркой в пятерке лучших стала Kia Rio.

Топ-5 популярных авто на вторичном рынке:

  • Lada Vesta (2015 – 2022), средняя стоимость 1,14 млн рублей.
  • Lada Granta (2011 – 2018), средняя стоимость 523,8 тыс рублей
  • Lada Priora (2007 – 2013), средняя стоимость 383,4 тыс рублей
  • Lada 2114 (2001 – 2013), средняя стоимость 268,9 тыс рублей
  • Kia Rio (2017 – 2020), средняя стоимость 1,5 млн рублей.

Аналитики отметили, что за первые девять месяцев 2024 года седаны составили 33% на российском рынке автомобилей с пробегом до 15 лет, а хэтчбеки - 17%. Доля кроссоверов уменьшилась на 2 процентных пункта и составила 38% в сентябре.

Универсалы, минивэны и купе оказались менее популярными, составив 5%, 3% и 2% соответственно.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег составил 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.

На рынке новых автомобилей продолжается подорожание, которое автопроизводители объясняют повышением ставки утильсбора. Так, именно по этой причине с 20 октября цена кроссвоера Forthing T5 вырастет на 100 тысяч рублей.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 22
16.10.2024
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0