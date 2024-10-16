Lada Vesta возглавили рейтинг подержанных автомобилей в России (среди не кроссоверов)

Авто.ру: 62% на вторичке занимают седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные авто

62% на рынке подержанных машин в России составляют седаны, хэтчбеки и другие модели, не относящиеся к внедорожникам, показало исследование Авто.ру.

В результате анализа данных о звонках и объявлениях на платформе в 2024 году выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом в сегменте не кроссоверов стал седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год.

При этом первые четыре позиции в рейтинге самых популярных автомобилей занимают модели Lada, а единственной иномаркой в пятерке лучших стала Kia Rio.

Топ-5 популярных авто на вторичном рынке:

Lada Vesta (2015 – 2022), средняя стоимость 1,14 млн рублей.

Lada Granta (2011 – 2018), средняя стоимость 523,8 тыс рублей

Lada Priora (2007 – 2013), средняя стоимость 383,4 тыс рублей

Lada 2114 (2001 – 2013), средняя стоимость 268,9 тыс рублей

Kia Rio (2017 – 2020), средняя стоимость 1,5 млн рублей.

Аналитики отметили, что за первые девять месяцев 2024 года седаны составили 33% на российском рынке автомобилей с пробегом до 15 лет, а хэтчбеки - 17%. Доля кроссоверов уменьшилась на 2 процентных пункта и составила 38% в сентябре.

Универсалы, минивэны и купе оказались менее популярными, составив 5%, 3% и 2% соответственно.

Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег составил 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.

На рынке новых автомобилей продолжается подорожание, которое автопроизводители объясняют повышением ставки утильсбора. Так, именно по этой причине с 20 октября цена кроссвоера Forthing T5 вырастет на 100 тысяч рублей.

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