Перестановки в Stellantis: за что Карлоса Тавареса выпроваживают на пенсию
Группа Stellantis, состоящая из 14 брендов, готовится к значительным изменениям в управлении. Генеральный директор Группы Карлос Таварес объявил о своем уходе на пенсию в начале 2026 года, что стало ответом на растущую критику в его адрес. Продажи компании падают, а ситуация на рынке требует немедленных изменений.
Таварес стал первым генеральным директором Stellantis после слияния PSA Group и Fiat Chrysler в 2021 году. Его пятилетний контракт истекает в начале 2026 года, и уже начался поиск преемника, процесс возглавляет специальный комитет под председательством Джона Элканна. Хотя Таварес продолжит нести свои обязанности до конца срока, уже сейчас обсуждаются кардинальные изменения в структуре компании.
Недавно Stellantis объявил о смене руководства в нескольких ключевых брендах. Давиде Грассо и Жан-Филипп Импарато покидают свои посты в Maserati и Alfa Romeo, а генеральным директором обоих брендов назначен Санто Фичили.
Таварес также заявил, что к 2026 году каждый из 14 брендов Stellantis должен будет доказать свою экономическую состоятельность. Это решение означает, что ресурсы, выделенные на 10-летнее развитие брендов, истощатся гораздо быстрее, чем планировалось.
На фоне этих изменений Таварес продолжает указывать на проблемы внутри компании. Он связывает снижение продаж Maserati с неэффективным маркетингом и выражает обеспокоенность по поводу качества сборки моделей Ram, что только усугубляет существующий кризис. Stellantis признала наличие стока нераспроданных автомобилей и сейчас работает над сокращением запасов.
Предстоящая отставка Тавареса создаст новые вызовы для его преемника, который столкнется с необходимостью определить, какие 14 брендов останутся, а какие будут проданы или просто исчезнут.
В настоящее время Stellantis управляет 14 марками, включая Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall, а также долей в китайской Leapmotor.
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