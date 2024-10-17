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Перестановки в Stellantis: за что Карлоса Тавареса выпроваживают на пенсию

Карлос Таварес: Stellantis пересмотрит будущее своих 14 брендов к 2026 году

Группа Stellantis, состоящая из 14 брендов, готовится к значительным изменениям в управлении. Генеральный директор Группы Карлос Таварес объявил о своем уходе на пенсию в начале 2026 года, что стало ответом на растущую критику в его адрес. Продажи компании падают, а ситуация на рынке требует немедленных изменений.

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Карлос Таварес
Карлос Таварес

Таварес стал первым генеральным директором Stellantis после слияния PSA Group и Fiat Chrysler в 2021 году. Его пятилетний контракт истекает в начале 2026 года, и уже начался поиск преемника, процесс возглавляет специальный комитет под председательством Джона Элканна. Хотя Таварес продолжит нести свои обязанности до конца срока, уже сейчас обсуждаются кардинальные изменения в структуре компании.

Недавно Stellantis объявил о смене руководства в нескольких ключевых брендах. Давиде Грассо и Жан-Филипп Импарато покидают свои посты в Maserati и Alfa Romeo, а генеральным директором обоих брендов назначен Санто Фичили.

Таварес также заявил, что к 2026 году каждый из 14 брендов Stellantis должен будет доказать свою экономическую состоятельность. Это решение означает, что ресурсы, выделенные на 10-летнее развитие брендов, истощатся гораздо быстрее, чем планировалось.

На фоне этих изменений Таварес продолжает указывать на проблемы внутри компании. Он связывает снижение продаж Maserati с неэффективным маркетингом и выражает обеспокоенность по поводу качества сборки моделей Ram, что только усугубляет существующий кризис. Stellantis признала наличие стока нераспроданных автомобилей и сейчас работает над сокращением запасов.

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Предстоящая отставка Тавареса создаст новые вызовы для его преемника, который столкнется с необходимостью определить, какие 14 брендов останутся, а какие будут проданы или просто исчезнут.

В настоящее время Stellantis управляет 14 марками, включая Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall, а также долей в китайской Leapmotor.

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Источник: из открытых источников

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Алексеева Елена
Фото:IMAGO/SKATA | Wikimedia
Количество просмотров 35
17.10.2024
Фото:IMAGO/SKATA | Wikimedia
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