#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 300
16 октября
Tank 300 получил новую мощную версию
В Китае сертифицирован внедорожник Tank 300 с...
Срок обжалования штрафов для водителей увеличат
16 октября
Срок обжалования штрафов для водителей увеличат
В ГД приняли законопроект о продлении срока...
LADA Sport ROSNEFT: три чемпионских титула в трех дисциплинах автоспорта
16 октября
LADA Sport ROSNEFT: три чемпионских титула в трех дисциплинах автоспорта
Одна из самых титулованных команд страны – LADA...

Lada Vesta с мотором 1.6 теперь оснащается вариатором

АВТОВАЗ начал продажи Lada Vesta с мотором 1.6 (106 л.с.) и вариатором

На автомобили Веста начали устанавливать хорошо знакомый мотор 1.6 (106 л.с.) в сочетании с вариатором.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Это тот же вариатор WLY, который используется на версии Веста 1.8. В течение года инженеры дорабатывали эту комбинацию, обеспечив ей такие же опоры силового агрегата и привода колес, а также селектор, как и у Весты 1.8. Кроме того, калибровки контроллеров двигателя и вариатора были изменены.

Обещанный расход топлива составляет 7,3 литра на 100 км в смешанном цикле.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Новый силовой агрегат устанавливают как на седаны, так и на универсалы Веста SW, начиная с базового исполнения Comfort. При этом автомобили с вариатором на 50 тысяч рублей дороже версий с механической коробкой.

Cедан в версии с вариатором обойдется от 1 289 900 рублей, универсал - от 1 705 000 рублей.

В 2025 году этот же силовой агрегат планируется установить и на модель Искра.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: АВТОВАЗ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram
Количество просмотров 22
16.10.2024
Фото:АВТОВАЗ и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram
Поделиться:
Оцените материал:
0