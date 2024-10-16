Lada Vesta с мотором 1.6 теперь оснащается вариатором

АВТОВАЗ начал продажи Lada Vesta с мотором 1.6 (106 л.с.) и вариатором

На автомобили Веста начали устанавливать хорошо знакомый мотор 1.6 (106 л.с.) в сочетании с вариатором.

Это тот же вариатор WLY, который используется на версии Веста 1.8. В течение года инженеры дорабатывали эту комбинацию, обеспечив ей такие же опоры силового агрегата и привода колес, а также селектор, как и у Весты 1.8. Кроме того, калибровки контроллеров двигателя и вариатора были изменены.

Обещанный расход топлива составляет 7,3 литра на 100 км в смешанном цикле.

Новый силовой агрегат устанавливают как на седаны, так и на универсалы Веста SW, начиная с базового исполнения Comfort. При этом автомобили с вариатором на 50 тысяч рублей дороже версий с механической коробкой.

Cедан в версии с вариатором обойдется от 1 289 900 рублей, универсал - от 1 705 000 рублей.

В 2025 году этот же силовой агрегат планируется установить и на модель Искра.

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Источник: АВТОВАЗ