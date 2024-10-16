На заправке в Чечне взорвалась цистерна с газом (видео)

Взрыв на АЗС в Грозном — водитель автоцистерны арестован

В столице Чечни суд арестовал водителя автомобильной цистерны, которая перевозила сжиженный газ. В результате взрыва на АЗС в Байсангуровском районе Грозного 12 октября погибло четыре человека, в том числе двое детей. Арест водителя произведен в рамках возбужденного уголовного дела.

Известно, что в минувшую субботу на АЗС Liontek в Грозном при перекачке топлива начался пожар, который и привел к взрыву. Этим взрывом цистерну отбросило приблизительно на полкилометра, по пути она повредила стоявшие неподалеку машины и фасад ближайшего жилого дома. Автозаправка была полностью разрушена.

Сообщается также, что в радиусе километра от места взрыва в домах выбило стекла, минимум семь автомобилей получили повреждения. Последующий за взрывом пожар охватил площадь 900 кв. м. Когда его удалось потушить, спасатели начали разбор завалов.

Позже появились сообщения о жертвах – на данный момент в погибших числятся двое взрослых и двое детей, еще пятеро пострадали. Как сообщил Следственный комитет, водитель автоцистерны подозревается в оказании небезопасных услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, инцидент произошел «в результате нарушения водителем требований безопасности при работе на территории» АЗС.

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Источник: Следственный комитет РФ, Коммерсант, Россия 1, Максим Кадаков