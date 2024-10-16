Безопасность под контролем: в Москве регулярно проверяют такси и их водителей

МАДИ проверила более 26 тысяч автомобилей такси с начала года

За 9 месяцев этого года инспекторы Московской административной дорожной инспекции проверили более 26 тыс. автомобилей такси.

Чтобы поездки были безопасными, водители такси должны иметь стаж вождения не менее трех лет, проводить технический контроль автомобиля, проходить медосмотр, размещать информацию о перевозчике в салоне автомобиля и выполнять другие требования закона.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси. Это повышает дисциплину водителей, а также помогает выявить нарушителей. С начала года у недобросовестных перевозчиков изъяли 1,8 тыс. автомобилей.

Мы продолжим следить за работой такси, чтобы поездки пассажиров становились еще надежнее и безопаснее.

Сообщить о нарушениях в такси можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.