На российской трассе впервые появилась музыкальная разметка

На трассе М-11 «Нева» впервые в России появилась музыкальная разметка

На 653-м км М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка: поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом. Проезжая по участку с разрешенной скоростью, водители могут услышать отрывок композиции «Калинка-Малинка».

Чтобы реализовать нововведение, специалисты дочерней организации «Автодор-Инжиниринг» разработали специальное программное обеспечение (ПО) с помощью лаборатории иммерсионных технологий.

Это первое в России ПО, которое позволяет рассчитать необходимые параметры для нанесения линий разметки так, чтобы при проезде по ним с установленной скоростью создавался эффект проигрывания музыки.

По аналогии с шумовыми полосами, которыми оснащены современные дороги, музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем, побудит сосредоточиться на дороге при необходимости, например, при приближении к аварийно-опасному участку. В целом она призвана способствовать снижению аварийности, пояснили в компании. Также музыкальна разметка поможет водителям соблюдать скоростной режим: ведь прослушать мелодию можно, только соблюдая разрешенную скорость движения.

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Источник: Telegram-канал госкомпании «Автодор»