«Соллерс» начал прием заказов на среднетоннажники Sollers TR

Названы цены на все пять грузовиков нового семейства Sollers TR

Компания «Соллерс» объявила о начале приема заказов на новое семейство среднетоннажных грузовиков, получившее название Sollers TR. В него вошли машины полной массой от 3,5 до 18 тонн. Всего в линейке пять моделей.

Семейство Sollers TR, цены:

TR35 (полная масса 3,5 тонны) – от 4,4 млн рублей

TR50 – (полная масса 5 тонн) – от 4,4 млн рублей

TR80 – (полная масса 8 тонн) – от 5,15 млн рублей

TR120 – (полная масса 12 тонн) – от 6 млн рублей

TR180 – (полная масса 18 тонн) – от 9 млн рублей

«Над проектом среднетоннажных грузовиков Sollers наша команда работает уже более полутора лет. Мы провели полный цикл ресурсных испытаний наших новых автомобилей, результаты которых подтвердили готовность грузовиков к эксплуатации в тяжелых условиях и их высокую надежность. Уверен, наши клиенты с радостью примут нового локального игрока на рынке грузовиков в России», – сказал Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу «Соллерс».

На переднем плане – Sollers TR35

В базовой комплектации грузовиков значатся подогрев и пневмоподвеска кресла водителя, регулировка руля в двух направлениях, кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, АБС, ESP, круиз-контроль, медиакомплекс с управлением на руле и картинкой с камеры заднего вида.

Самая крупная модель семейства – Sollers TR180

Заявлен широкий спектр по длине шасси и стандартным кузовам – бортовой с тентом и без, промтоварный, изотермический с возможностью установки холодильного оборудования.

Кроме того, возможна установка и специальных надстроек – кран-манипулятора, автогидроподъемника, эвакуатора и других.

Гарантия на грузовики Sollers составляет 4 года (2 года от завода и 2 года от дилера) или 250 тысяч километров. Сборка семейства Sollers TR из китайских машинокомплектов ведется на площадке «Соллерс Комтранса» (бывший завод «Исузу Рус») в Ульяновске.

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