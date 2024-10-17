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17 октября
«Соллерс» начал прием заказов на среднетоннажники Sollers TR
Названы цены на все пять грузовиков нового...

«Соллерс» начал прием заказов на среднетоннажники Sollers TR

Названы цены на все пять грузовиков нового семейства Sollers TR

Компания «Соллерс» объявила о начале приема заказов на новое семейство среднетоннажных грузовиков, получившее название Sollers TR. В него вошли машины полной массой от 3,5 до 18 тонн. Всего в линейке пять моделей.

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Семейство Sollers TR, цены:

  • TR35 (полная масса 3,5 тонны) – от 4,4 млн рублей
  • TR50 – (полная масса 5 тонн) – от 4,4 млн рублей
  • TR80 – (полная масса 8 тонн) – от 5,15 млн рублей
  • TR120 – (полная масса 12 тонн) – от 6 млн рублей
  • TR180 – (полная масса 18 тонн) – от 9 млн рублей
«Над проектом среднетоннажных грузовиков Sollers наша команда работает уже более полутора лет. Мы провели полный цикл ресурсных испытаний наших новых автомобилей, результаты которых подтвердили готовность грузовиков к эксплуатации в тяжелых условиях и их высокую надежность. Уверен, наши клиенты с радостью примут нового локального игрока на рынке грузовиков в России», – сказал Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу «Соллерс».
На переднем плане – Sollers TR35
На переднем плане – Sollers TR35

В базовой комплектации грузовиков значатся подогрев и пневмоподвеска кресла водителя, регулировка руля в двух направлениях, кондиционер, подогрев боковых зеркал, предпусковой подогреватель, АБС, ESP, круиз-контроль, медиакомплекс с управлением на руле и картинкой с камеры заднего вида.

Самая крупная модель семейства – Sollers TR180
Самая крупная модель семейства – Sollers TR180

Заявлен широкий спектр по длине шасси и стандартным кузовам – бортовой с тентом и без, промтоварный, изотермический с возможностью установки холодильного оборудования.

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Кроме того, возможна установка и специальных надстроек – кран-манипулятора, автогидроподъемника, эвакуатора и других.

Гарантия на грузовики Sollers составляет 4 года (2 года от завода и 2 года от дилера) или 250 тысяч километров. Сборка семейства Sollers TR из китайских машинокомплектов ведется на площадке «Соллерс Комтранса» (бывший завод «Исузу Рус») в Ульяновске.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
17.10.2024
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