Эти три модели чаще всего искали покупатели подержанных авто в онлайне

Авто.ру: Hyundai Creta возглавила список самых популярных объявлений о продаже

Авто.ру Бизнес опубликовал список наиболее популярных объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые привлекли внимание покупателей в сентябре. В первые три дня после размещения объявлений именно эти автомобили получили наибольшее количество звонков.

Среди моделей, по которым чаще всего звонили, оказались Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

В сентябре наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Creta 2019 года с пробегом 69 400 километров, оцененный владельцем в 1 540 000 рублей.

Объявление было размещено всего на один день, за это время поступило 71 звонок от потенциальных покупателей.

На втором месте — седан Kia Rio 2017 года с пробегом 79 000 километров и ценой 1 200 000 рублей. Объявление собрало 47 звонков, и автомобиль был продан всего за два дня.

Тройку лидеров замыкает кроссовер Mazda CX-5 2020 года с пробегом 70 500 километров и ценой 2 850 000 рублей. В первые три дня это объявление о продаже привлекло 39 потенциальных покупателей.

Среди китайских брендов в списке оказались модели Chery, Geely и Haval. Наибольшее количество звонков в этой категории поступило по объявлениям о подержанных Chery Tiggo 8 Pro, Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max. Среди Geely выделялись модели Geely Monjaro, Geely Coolray и Geely Atlas Pro, а у Haval наибольшее внимание привлек Haval F7x.

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