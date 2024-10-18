Ликсутов: в 2024 году в Южном округе на средства от платных парковок благоустроили 142 двора

Жители районов Москвы сами выбирают, куда пойдут деньги от платных парковок

Во дворах Южного округа на средства от платных парковок отремонтировали асфальтово-бетонное покрытие, детские и спортивные площадки, а также сделали тротуары, парковочные карманы и пешеходные переходы.

Кроме того, там установили лежащие полицейские, бордюрные камни и малые архитектурные формы, а еще проложили дорожки и сделали озеленение. А в Царицыне построили универсальную площадку с искусственным льдом.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина средства от платных парковок направляются на благоустройство придомовых территорий. В этом году в Южном округе благоустроили 142 двора. Деньги отправляются во все районы города, даже те, где платных парковок нет. Жители могут сами выбирать, какие работы нужно провести. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам.

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Источник: Дептранс Москвы